Stephen King VUELVE al cine con The Running Man dirigida por Edgar Wright

Paramount Pictures ha hecho un trato con Edgar Wright para dirigir la nueva adaptación de The Running Man, una novela futurista de Stephen King que el maestro del terror publicó originalmente bajo el seudónimo de Richard Bachman.

Sin duda será interesante ver el enfoque que el director Edgar Wright dará a una historia como la de The Running Man.

Sin embargo esta nueva adaptación al cine no será un remake de la película de 1987 que protagonizó Arnold Schwarzenegger sino que será una visión moderna supervisada por Edgar Wright.

Los fans de King y Wright han explotado de emoción tras la noticia sobre todo cuando se enteran que en 2017 se le preguntó al director que remake haría si pudiera y este contestó sin dudas: The Running Man.

Respecto al legado de terror de King esta cinta explorará más bien un futuro distópico con sus propios horrores escondidos entre la política y cultura de violencia descrita en la novela The Running Man y que sin duda resultan más que relevantes actualmente.

Stephen King en las buenas manos de Edgar Wright

Y es que no podríamos pensar en un mejor director que Wright para adaptar una obra de Stephen King sobre todo tras los éxitos de culto que el director ha tenido con cintas como Shawn of the Dead y Hot Fuzz.

Además Edgar Wright ha sido elogiado recientemente por su documental The Sparks Brothers por lo que no solo los fans del cine de género están emocionados por ver que hará el director con The Running Man.

Es así que las obras de Stephen King llegarán de nuevo a la pantalla grande con The Running Man dirigida por Edgar Wright. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la esperada adaptación de esta novela para traerte lo más reciente.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!