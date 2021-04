Star Wars: primera, y oscura, aparición de Boba Fett llega a Disney+

Una de las cosas que hace destacar a Disney+ son las joyas ocultas que pueden encontrarse en su catálogo y la primera aparición de Boba Fett en el universo de Star Wars es sin duda una de estas.

La primera aparición de Boba Fett fue en un segmento animado de Star Wars de 1978.

Entre el contenido retro que Disney+ ha añadido a su catálogo de Star Wars se encuentran las películas de los Ewoks: Caravan of Courage: An Ewok Adventure de 1984, Ewoks: The Battle For Endor de 1985 y Star Wars: Ewoks una serie animada que duró dos temporadas de 1985 a 1986. Pero entre todas estas destaca la adición de ‘The Story of the Faithful Wookiee’.

Y es que este segmento animado contiene la primera aparición del icónico cazarrecompensas en el universo de Star Wars que tuvo lugar en 1978 pero que se había mantenido fuera de circulación.

El motivo de esto, y origen de su ‘oscuridad’ entre aquellos interesados en Star Wars, es que formó parte del fatídico especial The Star Wars Holiday Special que fue destruído por los fanáticos y la crítica en un marcado contraste con la clásica cinta de 1977 lo que llevó a que nunca fuera transmitido de nuevo o vendido en algún formato casero.

Obi-Wan Kenobi revela elenco para serie de Disney+

En otras noticias del universo de Star Wars en Disney+ la esperada serie de Obi-Wan Kenobi ha elegido a miembros del elenco que aparecerán junto a Ewan MacGregor y Hayden Christensen repitiendo sus papeles de maestros jedi.

Entre los actores se encuentran Rupert Friend, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bonnie Piesse, Joel Edgerton y Moses Ingram. Otros que repiten papeles son Edgerton y Piesse como Owen y Beru Lars, los tíos de Luke Skywalker.

Es así que el contenido de Star Wars mejora cada vez más en Disney+ añadiendo joyas como la primera aparición de Boba Fett mientras los fans esperan la llegada de la serie de Obi-Wan Kenobi así como más de The Mandalorian. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de esta plataforma para traerte lo más reciente.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.