Star Wars: The Bad Batch confirma estos personajes para la serie de Disney+

Enorme expectación ha generado entre los fans la llegada el próximo 4 de mayo de la serie Star Wars: The Bad Batch a Disney+ ya que se trata de una secuela de la querida animación The Clone Wars.

Tras la reciente revelación de la serie con un increíble tráiler Star Wars: The Bad Batch debutará en Disney+ con un episodio de 70 minutos que trae personajes conocidos de la saga de vuelta.

Entre los personajes confirmados de la nueva serie del universo de Star Wars se encuentran Grand Moff Tarkin, uno de los villanos más icónicos de la franquicia, Fennec Shand, un cazarrecompensas de The Mandalorian, Saw Gerrera de The Clone Wars.

Uno de los personajes más queridos de The Clone Wars hará su regreso en Star Wars: The Bad Batch, nos referimos al Capitán Rex uno de los más famosos y queridos soldados clones que también tuvo un gran papel en Star Wars Rebels también.

Boba Fett, Ewoks y más Star Wars retro en Disney+

Como te informamos recientemente la plataforma de streaming ha sorprendido añadiendo contenido retro de Star Wars a su catálogo como las dos cintas live action de los Ewoks de los ochentas así como dos temporadas de la serie animada Star Wars: Ewoks.

Sin embargo lo que más sorpresa ha causado ha sido la adición de ‘The Story of the Faithful Wookiee’, un corto animado famoso por ser la primera aparición de Boba Fett en el universo de Star Wars y que se mantuvo en la ‘oscuridad’ debido a que formaba parte del fatídico especial navideño de 1978 que nunca llegó a ser lanzado de forma comercial.

Es así que los fans de Star Wars suscritos a Disney+ tienen más que suficiente contenido retro de la franquicia para disfrutar mientras esperan la llegada de la serie Star Wars: The Bad Batch. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de la plataforma para traerte lo más reciente.

