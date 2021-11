“Star Wars: Rogue Squadron” se retrasa y no tiene fecha de lanzamiento

La película de Patty Jenkins “Star Wars: Rogue Squadron” ha sufrido retrasos y ahora no tiene fecha de lanzamiento. Originalmente estaba programada para entrar en producción en 2022, pero ahora se ha eliminado del programa de producción, dejándola con una fecha de lanzamiento indefinida.

La razón informada de este retraso es que los compromisos actuales de Jenkins no permitirán que la película se haga a tiempo. Jenkins, mejor conocida por su trabajo en Wonder Woman, está programada para escribir y dirigir la tercera película de la mujer maravilla , y también está trabajando en una película de Cleopatra protagonizada por Gal Gadot, por lo que al parecer no tiene mucho tiempo para trabajar en la película de Star Wars.

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias, Patty Jenkins tiene control creativo sobre de Rogue Squadron de Star Wars. La película se anunció por primera vez durante el evento Disney Investor Day de 2020. Incluía un ingenioso adelanto de Jenkins vistiendo un traje de vuelo rebelde y caminando hacia un X-Wing sentada en una pista y se anunció originalmente que tenía como fecha de lanzamiento el 22 de diciembre de 2023, pero al parecer esto ya no será posible.

Se sabe poco de Star Wars: Rogue Squadron

Patty Jenkins será la encargada de la película

Poco más se ha revelado sobre Rogue Squadron. Originalmente estaba programada para entrar en preproducción este año y ahora nos encontramos en medio de una larga pausa en las películas de Star Wars, mientras que la mayor parte de la atención de Disney se centra en programas como Mandalorian y Book of Boba Fett.

La fecha de lanzamiento de Rogue Squadron aún no está definida, pero en este momento, parece que se lanzará a finales de 2023, si es que hay suerte.

¿Es Rogue Squadron una historia de Star Wars?

Estaba programada para estrenarse en 2023

Dirigida por Patty Jenkins, Star Wars: Rogue Squadron es la primera película independiente que se estrenará después de que la franquicia cerró su saga Skywalker en las pantallas de los cines. El enfoque de esta nueva era es expandir la galaxia de Star Wars, empujando la historia en direcciones que aún tiene que tomar en la pantalla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!