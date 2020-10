Star Trek: Discovery anuncia cuándo comenzará el rodaje de su cuarta temporada/Foto: Bolavip

Star Trek: Discovery se ha renovado para la temporada 4 en CBS All Access, y la producción de la cuarta temporada comenzará en noviembre.

CBS hizo el anuncio sobre Star Trek: Discovery temporada 4, en el video de anuncio que presenta al elenco y al equipo de Discovery (incluidas las estrellas de la serie Sonequa Martin-Green y Doug Jones, junto con los showrunners Michelle Paradise y Alex Kurtzman). Revelan que Discovery no solo regresará para la temporada 4, sino que están listos (y ansiosos) para salir del encierro y volver al trabajo, ¡a partir del 2 de noviembre!

"¡Oh, Dios mío! Estoy muy emocionada de estar de vuelta en el set", les dice Green a los fans en el video.

"Va a ser genial ver a todos, y creo que realmente nos amaremos. Estoy muy emocionada de darte una temporada 4, ¡y ver la temporada 3! Eso es lo que diría. Eso es lo que yo, estoy muy emocionada", dijo la actriz.

Doug Jones está definitivamente de acuerdo con Green en un punto: el entusiasmo por reunirse con el resto del elenco y el equipo de Star Trek: Discovery, después de haber estado separados durante tanto tiempo.

Completar y promover la temporada 3 se vio obstaculizado por la pandemia de COVID-19, y el elenco no pudo reunirse para ponerse a trabajar en la temporada 4... hasta ahora.

Aún habrá muchas más historias de Star Trek

El anuncio de la temporada 4 de Star Trek: Discovery se produce justo después del estreno de la temporada 3 que se emitió esta semana. Es una buena noticia para los fanáticos de Star Trek, pero no es exactamente una sorpresa impactante.

El equipo creativo actual de Star Trek acaba de hacer saber que este nuevo universo de Star Trek TV se ha planeado hasta 2027, con planes para continuar con las series actuales Discovery, Picard y Lower Decks, mientras se expande a nuevas series como Discovery spin-offs Strange New Worlds y Sección 31, y una serie para niños, Prodigy.

La serie de televisión "Star Trek: Discovery" se estrenó en 2017. Su éxito ha sido tan bueno que ya están desarrollando la cuarta temporada y contará con muchas más en el futuro/Foto: Comicbook

De hecho, en esa misma entrevista, Kurtzman declaró abiertamente que a Star Trek: Discovery le quedan muchas temporadas antes de llegar a su fin:

"Voy a decir, con toda honestidad, que quedan años y años en Discovery", dijo Kurtzman a TV Top 5 Podcast.

"Creo que debido a que Star Trek , en general, ha tenido una larga historia de siete temporadas como mínimo, y simplemente saltamos al futuro... no es que sea un programa completamente nuevo, sino que es un conjunto completamente nuevo de variables con un conjunto completamente nuevo de ideas e historias, y no creo que nos limitemos a pensar, 'Oh, estamos limitados en este lugar'. Les diré que cuando el programa comience a parecernos rancio, nos uniremos para detenerlo, pero por ahora, no parece que nos encontremos con una escasez de historias".

Star Trek: Discovery temporada 3 se está transmitiendo actualmente en CBS All Access y también ya se encuentra disponible en Netflix. ¿Estás emocionado por el estreno de esta cuarta temporada?