Spoilers de lo mejor y lo peor de Top Gun: Maverick

Han pasado más de 35 años desde que "Top Gun" de Tony Scott voló por primera vez a los cines y emocionó al público con sus innovadoras escenas de acción y su emotiva narración. Y ahora Tom Cruise está de vuelta en la cabina para "Top Gun: Maverick".

La secuela largamente esperada comienza con Pete "Maverick" Mitchell, quien se ha negado a ascender en las filas de la Marina de los EE. UU. para poder permanecer en los cielos, en lugar de quedarse atrapado detrás de un escritorio. Pasa sus días arreglando sus propios aviones o probando jets experimentales.

Pero cuando empuja los límites de sus órdenes, Maverick se ve obligado a volver a la escuela Top Gun y entrenar a los mejores para una misión mortal para destruir una planta de enriquecimiento de uranio en una peligrosa región montañosa de Europa del Este.

La nueva tarea de Maverick no solo incluye enseñar a su clase un conjunto de maniobras casi imposibles, sino que el hijo de su compañero caído, Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), también está en el equipo. Entonces, eso definitivamente pondrá las cosas tensas.

El director Joseph Kosinski ha reclutado un impresionante escuadrón de pilotos, lo siento, actores, para la secuela, incluidos Jennifer Connelly, Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm y Val Kilmer. "Maverick" ha recibido críticas muy favorables de los expertos y ya se ha ganado una puntuación impresionante en Rotten Tomatoes.

Lo mejor: las escenas de vuelo de Tom Cruise

No hay duda de lo que todos hablarán después de ver "Top Gun: Maverick" es de lo emocionantes que son las escenas aéreas.

Obviamente, una gran parte de la película tiene lugar en suelo estadounidense mientras la clase entrena bajo la tutela de Maverick, pero incluso esas peleas de práctica son una inyección de pura adrenalina, ya que el viejo perro tiene muchos trucos bajo la manga para sacar lo mejor de los nuevos pilotos.

Pero cuando comienzan a entrenar para la fuerza G extrema con la que se enfrentarán en su misión, Joseph Kosinski realmente aumenta la tensión. Tal vez sea el hecho de que Goose muere en el original, pero definitivamente existe la sensación de que cualquier miembro del equipo podría morir en cualquier momento.

Eso solo empeora cuando Javy "Coyote" Machado (Greg Tarzan Davis) se desmaya en pleno vuelo y casi se estrella, mientras que Natasha "Phoenix" Trace (Monica Barbaro) y Bob Floyd (Lewis Pullman) se ven obligados a expulsarse durante el mismo ejercicio.

Esto hace que lo que está en juego en la misión final se sienta aún más aterrador, y cuando el equipo se las arregla para lograrlo y destruyen la planta de uranio, se siente muy, muy satisfactorio para la audiencia porque sabemos lo mucho que han trabajado para conseguirlo. tan lejos.

Pero solo se vuelve más tenso cuando las torretas de misiles antiaéreos comienzan a apuntar al escuadrón, y se convierte en una carrera emocionante para escapar del área, especialmente con la adición de un par de aviones de combate enemigos.

Cada misil esquivado o cada roce estrecho con la muerte solo hace que estas escenas de combate aéreo sean aún más impresionantes, especialmente con el CGI continuo. Bravo Kosinski y Paramount, bravo.

Lo peor: la promesa de Top Gun: Maverick

La película hace un buen trabajo al esculpir la tensa relación entre Maverick y Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), y es comprensible por qué el joven piloto sería tan hostil hacia el mejor amigo de su padre considerando las circunstancias. Pero aun así, parece que a la audiencia le falta algo.

Finalmente, Maverick le confiesa a Penny (Jennifer Connelly) que sacó los documentos de la Marina de Rooster para detener su carrera. ¿Por qué? Porque le había prometido a la esposa de Goose, Carole Bradshaw (Meg Ryan), que evitaría que Rooster terminara como su padre.

No, no vemos a Ryan repetir su papel, solo se nos dice que Maverick le hizo la promesa antes de morir. Es una mala elección del desarrollo de la trama porque en realidad no logra nada.

Sí, la carrera de Rooster se retrasó unos años, pero aún así termina convirtiéndose en un piloto as, y no está en desventaja con el resto del equipo. La revelación sobre la promesa tampoco cambia drásticamente su relación con Maverick, ya que en primer lugar ya estaba tensa debido a la muerte de Goose.

Simplemente se siente como una excusa para mencionar brevemente a Carole nuevamente y al mismo tiempo darle a Maverick más tiempo para estar de mal humor sobre la situación. Claro, no es un gran crimen narrativo ni nada, pero parece un poco inútil.

Lo mejor: una misión imposible

Como se mencionó anteriormente, el final es una carrera épica contra el tiempo para hacer estallar la planta de uranio, una que requiere precisión experta y la cantidad justa de velocidad para entrar y salir de las montañas.

Y aunque transcurre sin problemas, en su mayor parte, la secuencia de la torreta es impresionante, con los pilotos volando en picado y volando por todas partes, además de desplegar bengalas para detener cualquier misil que los persiga. Desafortunadamente, en un momento, Rooster casi es asesinado a tiros, y Maverick usa su propio avión para salvarlo arrojándose en el camino.

