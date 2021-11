¿Spiderman de Tobey Maguire aparece en producto oficial de Spider-Man: No Way Home?

El Spiderman de Tobey Maguire podría ser el cameo más esperado de Spider-Man: No Way Home, y aunque Marvel Studios ha negado los rumores sobre su supuesta aparición en la película, sus productos promocional dirían lo contrario.

A través de Twitter, el usuario @Dominic_Kravitz compartió las fotos y vídeo de un panfleto oficial de Bark Box para la película donde aparece la máscara de otro spiderman en una esquina superior derecha del promociona, aparentemente, Maguire.

Mientras algunos de los fans creen que el promocional confirma presencia de Andrew Garfield y Tobey en Spider-Man: No Way Home, otros dudan de la veracidad de la publicación en Twitter, mientras que otros no creen que realmente se Maguire.

¿Realmente es Spiderman de Tobey Maguire en promocional?

"Ahí tenéis la imagen. No es falsa, yo no la he falsificado. Aquí la tenéis, espero que sea prueba suficiente de que es real", escribió el internauta, quien incluyó un vídeo del producto promocional que te compartimos en La Verdad Noticias.

El nuevo material promocional se centra en los villanos de esta película, incluidos el Doctor Octopus y el Duende Verde, quienes tienen su debut en el MCU con No Way Home, pero los fans esperan confirmación del cameo de Maguire.

Anteriormente, un actor de doblaje confirma el regreso de Tobey Maguire en Spider-Man 3. Se trató de Roger Pera, quien hizó el doblaje al español del actor durante la trilogía de spiderman de Sam Raimi.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider.Man: No Way Home estrena el 16 de diciembre

Esta semana Spider-Man: No Way Home volvió a cambiar su fecha de estreno en México, que ahora llegará a cines el 16 de diciembre de este año y el 17 en el resto del mundo.

Aunque no se ha confirmado si el Spiderman de Tobey Maguire aparecerá en Spider-Man: No Way Home, la aparición de los villanos de su trología ha sido confimada con el regreso de Alfred Molina y Williem Dafoe.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!