Spider-Man llega con todas sus películas a Disney Plus Latinoamérica.

Después de que se revelara que las películas de “Spider-Man” arriban a Disney Plus en zonas regiones como Reino Unido, ahora la cuenta de Latinoamérica habría sido confirmada con la llegada del “amigable” Hombre Araña.

En la cuenta de Twitter de Disney+ Latinoamérica, se hizo publica una imagen que hace referencia a la posible llegada de las películas de Spider-Man. Es de recordar que los derechos de autor del Hombre Araña actualmente le pertenecen a Sony, y respecto a su distribución, ha hecho tratos con plataformas como HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video.

No obstante, todo apunta que Sony y Disney Plus llegaron a un mutuo acuerdo para que todas las películas de Spider-Man se exhiban en su plataforma de streaming; es decir las de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Cuándo llegan las películas de Spider-Man a Disney Plus?

El pasado 14 de junio se notificó que las cintas del Hombre Araña llegarían a Disney Plus de Reino Unido este 17 de junio. Y, por la información revelada, es bastante probable que muy pronto arribe al mercado de Latinoamérica.

Entre las especulaciones se rumora que las películas de Spider-Man que ya estarían confirmadas para llegar a Disney+ Latinoamérica estarían “El Sorprendente Hombre Araña” y “Spider-Man: De Regreso a Casa”.

Películas de Spider-Man también llegarán a Latinoamérica

Mientras que en diversas imágenes de la plataforma de Disney Plus de Reino Unido ya se muestra que todas las películas del Hombre Araña se encuentran a excepción de “Spider-Man: No Way Home”.

Es decir, la cinta más reciente del superhéroe que ha roto récords internacionales, esto debido a que primero llegará a HBO Max después de un acuerdo que tenía con Sony.

La Verdad Noticias informa que, luego de anunciarse que todas las cintas de Spider-Man estarán disponibles en Disney+ y próximamente lo estarían para Latinoamérica, también se sabe que diversas películas del “Spiderverse” también estarían incluidas.

