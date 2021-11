Spider-Man: No Way Home si podrá ser estrenada en China

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel no ha tenido mucho éxito en China debido a que ninguna de sus películas pudo ser estrenada en dicho país. Pero todo está por cambiar con Spider-Man: No Way Home.

La tercera entrega de Spider-Man será la primera de la Fase 4 del UCM en ser estrenada en China después de que "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y "The Eternals" fueran prohibidas en el país y "Black Widow" nunca fue lanzada en el país.

La razón por la que Shang-Chi y Eternals no fueron lanzados en China no aplicaría a No Way Home, la cual no tiene entre su elenco a estrellas que hayan criticado al gobierno chino con anterioridad ni presenta a personajes de la comunidad LGBT.

China censura películas de Marvel

La Fase 4 del UCM no empezó con el pie derecho en el mercado asiático tras las censuras y prohibiciones en China que provocaron que ninguna de las nuevas películas de Marvel Studios puedan llegar a los cines del país más poblado de ese continente.

Mientras que Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos fue prohibida porque el gobierno aseguró que es una burla a las costumbres y tradiciones de la cultura China, The Eternals mostró una pareja gay, una escena de sexo y una directora que criticó a dicho gobierno.

Aunque nunca se reveló porque Black Widow no llegó al mercado chino, No Way Home del Spiderman de Tom Holland romperá la mala racha con un estreno en el país en fechas navideñas gracias a lo cual podría superar los 1.000 millones de dólares en taquilla.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se estrena en diciembre 2021

Como te revelamos en La Verdad Noticias, esta semana el nuevo póster oficial de Spider-Man: No Way Home fue lanzado confirmando su estreno el próximo 17 de diciembre del 2021 después de varios retrasos por la pandemia de coronavirus aún en curso.

