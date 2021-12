Spider-Man: No Way Home se encamina a romper varios récords de taquilla

La más exitosa del fin de semana

La cinta Spider-Man: No Way Home se proyecta para romper varios récords de taquilla, siendo a su vez el mejor estreno en cines desde que comenzó la pandemia del Covid-19.

En términos de recaudación, era previsto que la publicación de la cinta iba a destacarse en taquilla, pues desde la impresionante campaña de marketing los fanáticos ya añoraban verla en cines.

No Way Home debutó como el tercer mejor estreno en la historia, solo por detrás de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, sin embargo aún le queda mucho camino por transcurrir.

La más exitosa del fin de semana

Desde que se anunció meses atrás la idea de una cinta donde se abordara el multiverso, los fanáticos de las cintas de superhéroes abarrotaron la red con cientos de teorías al respecto.

Cuando ya por fin la cinta se estrenó el fin de semana pasado, sus ingresos superaron los 253 millones de dólares, quedando por debajo de Avengers: Endgame (2019), que recaudó en su arranque 357,1 millones de dólares, y Avengers: Infinity War (2018), que logró 257,7 millones de dólares.

A nivel mundial, esta producción ya se ha convertido en el tercer estreno más exitoso de la historia de Sony, con 587,2 millones de dólares.

Estreno de Spider-Man: No Way Home

El estreno de No Way Home ha marcado un hito histórico en la taquilla de cines, tal como antes de iniciada la pandemia, pues esta cinta representa la esperanza de ver numerosos ingresos.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch y un gran elenco que por casi dos horas mantienen toda la emoción de las cintas de superhéroes

Incluso con el reciente estreno en cines de “Spider-Man No Way Home”, la audiencia ha tomado sus respectivas precauciones para no arruinarse la experiencia de ver la cinta en cines.

