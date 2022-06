'Spider-Man: No Way Home' regresa a los cines con versión extendida

No Way Home tendrá reestreno en cines con versión extendida

Es oficial tendremos reestreno en cines de Spider-Man: No Way Home, la taquillera cinta que reunió a tres generaciones del Hombre Arácnido y qué sentó precedentes en la industria fílmica.

Previamente se había confirmado por el estudio que la cinta tenía material extra que no se reveló en pantalla, el cual sí fue añadido a la versión DVD.

Por tanto en La Verdad Noticias, te traemos los pormenores sobre las escenas extendidas de No Way Home y cuándo serán proyectadas en cine.

No Way Home tendrá reestreno en cines con versión extendida

Luego de su arrolladora recaudación en taquilla, la cinta nuevamente llegará a las pantallas grandes con material extra.

La película se titulará Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, confirmando compañado de un vídeo en el que aparecen juntos de nuevo Holland, Maguire y Garfield.

De momento el reestreno solo está confirmado, de momento, para los cines de Estados Unidos y Canadá, sin embargo se espera que más salas se unan.

¿Cuánto recaudó 'Spider-Man: No Way Home'?

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield tomaron el control de las salas de cine y se adjudicaron el éxito taquillero más grande en épocas del Covid-19.

Según sitios especializados, la cinta logró romper la marca de los mil millones de dólares en recaudación.

En ese sentido, 'Spider-Man: No Way Home' se posicionó además como la sexta película más taquillera en la historia y todo ello contando su estreno en pandemia del Covid-19.

