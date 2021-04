Spider-Man: No Way Home reducirá la edad del Doctor Octopus de Alfred Molina

Usando tecnologías digitales que Marvel Studios empleó para representar a un Tony Stark (Robert Downey Jr.) más joven en Capitán América: Civil War, Sony y Marvel recrearán el look de Alfred Molina en 2004 cuando el Doctor Octopus regresa en Spider-Man: No Way Home.

Ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel alrededor de 2024, No Way Home, dirigida por Jon Watts, aparentemente retomará el final de la historia del Doctor Octopus en Spider-Man 2 (2004).

Regresar como el infame villano de Marvel Comics "fue maravilloso", dijo Molina a Variety . "Fue muy interesante volver después de 17 años para desempeñar el mismo papel, dado que ahora tengo dos barbillas y una espalda ligeramente descuidada".

Recordando una conversación temprana con Watts, Molina le preguntó al director de Spider-Man sobre traer de vuelta a Otto Octavius 20 años después de su muerte con un actor que había envejecido en los 17 años desde Spider-Man 2.

"Simplemente me miró y dijo: '¿Viste lo que le hicimos a Bob Downey Jr. y Sam Jackson?'”, dijo Molina. Refiriéndose a El irlandés, Molina agregó: "Hicieron que la cara de De Niro fuera más joven, pero cuando estaba peleando, parecía un tipo mayor. Eso es lo que me preocupaba”.

Alfred Molina interpretará al Doctor Octopus 17 años después

Aunque las computadoras y el maquillaje digital pueden hacer que un actor parezca más joven, Molina señaló: "No tengo el mismo físico que tenía hace 17 años. Eso es solo un hecho".

Ya sea que el Doctor Octopus se enfrente o no a un Spider-Man de mediana edad (Tobey Maguire) cuando ingresa al universo donde vive un Spidey adolescente (Tom Holland), Molina se sintió aliviado al darse cuenta de que "los tentáculos hacen todo el trabajo".

"Mi movimiento físico básico como Doc Ock, como actor, es simplemente esto (mirar fijamente y hacer un ruido amenazador)", dijo Molina. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.

