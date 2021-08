Spider-Man: No Way Home: lo que sabemos hasta ahora

Spider-Man: No Way Home es la última entrada de la serie Spider-Man de Marvel, pero esta vez parece ser mucho más grande. Marvel lanzó el primer avance de la nueva película a fines de agosto, brindando a los fanáticos una vista previa del multiverso de la película lleno de villanos.

Pero incluso después del avance, todavía tenemos muchas preguntas sobre la última película de Marvel de 2021. Entonces, para ayudarlo a realizar un seguimiento del elenco masivo y la fecha de lanzamiento, aquí está todo lo que sabemos sobre Spider-Man: No Way Home:

¿Cuándo sale Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se lanzará el 17 de diciembre. Por supuesto, esta fecha de lanzamiento aún está sujeta a cambios de Disney y Sony. Este último acaba de retrasar Venom: Let There Be Carnage hasta el 15 de octubre, con rumores de un posible lanzamiento en enero de 2022.

¿De qué trata Spider-Man No Way Home?

¿De qué trata Spider-Man No Way Home?

Esta película comienza justo después de los eventos de la escena postcréditos de Spider-Man: Far From Home, cuando J. Jonah Jameson (JK Simmons) revela que la identidad secreta de Spider-Man es Peter Parker.

Incapaz de mantener a su alter ego de superhéroe separado del resto de su vida, Peter busca la ayuda del Doctor Strange con la esperanza de que haya una forma mágica de revertir la revelación de su identidad.

Doctor Strange le da una oportunidad y aparentemente rasga el tejido de la realidad, desatando un multiverso lleno de caos que incluye villanos de películas anteriores de Spider-Man, incluidos los que sucedieron antes del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quién estará en Spider-Man No Way Home?

Junto a estrellas como Tom Holland, que vuelve a interpretar a Peter Parker, sus amigos Ned (Jacob Batalon) y MJ (Zendaya), ambos regresan junto con Betty Brant (Angourie Rice) y sus profesores Mr.Dell (JB Smoove) y el Sr. Harrington (Martin Starr).

Un miembro regular del reparto que aún no ha sido confirmado es Happy (Jon Favreau). En cuanto a los actores que serán nuevos en el MCU... bueno, no está claro si aparece alguien nuevo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, sabemos con certeza que Alfred Molina está de regreso como Otto Octavius, también conocido como Doctor Octopus, visto por última vez en Spider-Man 2 de Sam Raimi en 2004.

Spider-Man: No Way Home se lanzará el 17 de diciembre.

También tenemos buenos indicios de que Willem Dafoe volverá a interpretar su papel como el Duende Verde, Norman. Osborn, de la película original de Spider-Man de Raimi, así como Jamie Foxx, quien interpretó a Electro en Amazing Spider-Man 2.

En la verdadera moda de Marvel, ninguno de los miembros del elenco fue confirmado antes del rodaje, ni siquiera el tráiler. Quizás la pregunta restante más importante para la película es si el elenco se unirá a iteraciones anteriores de Spider-Man.

Uno de los rumores más antiguos sobre esta película era que contaría con las apariciones de Tobey Maguire, el Peter Parker original de acción en vivo, y Andrew Garfield, quien interpretó a Parker en la serie de películas Amazing Spider-Man.

Desafortunadamente, no tenemos ninguna confirmación de que ninguno de estos otros Spider-Man esté todavía en la cinta. Para responder esta duda tendrá que esperar el estreno oficial de Spider-Man No Way Home.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!