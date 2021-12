¿Spider-Man: No Way Home estará nominada a los Premios Oscar?

En la 94a edición de los Premios Oscar, están destacando películas que van desde éxitos de taquilla como Spider-Man: No Way Home y No Time to Die hasta sensaciones críticas como The Power of the Dog y West Side Story por sus posibles nominaciones.

Protagonizada por Tom Holland, "No Way Home", ha sido uno de los más grandes éxitos en taquilla de Marvel, y aunque algunos fans bromearon en redes sociales diciendo que merece más de un premio de la academia esto podría hacerse realidad muy pronto.

Aunque parezca sorprendente para algunos, Spider-Man: No Way Home se encuentra entre las cintas que encabezan la carrera rumbo a los Premios Oscar 2022, según reveló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas esta semana.

Spider-Man: No Way Home nominado a un Oscar

Respecto a la última y recién estrenada película de Spider-Man, No Way Home, se encuentra preseleccionada para Mejores Efectos y Mejor Sonido, como te revelamos en La Verdad Noticias a principios de esta semana.

Las otras tres películas del Universo Cinematográfico de Marvel estrenadas este 2021, Black Widow, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings and The Eternals, también fueron preseleccionadas en Mejores Efectos Visuales.

Anteriormente, Avengers: Endgame, el éxito en taquilla hizo historia al no recibir ningún Oscar. La película que porta el título de "más taquillera de la historia" estaba nominada a Mejores Efectos Visuales pero fue el primer hit en box office en no recibir un premio de la Academia.

¿Cuánto ha ganado Spider Man No Way Home?

Spider-Man: No Way Home es un éxito en taquilla

A menos de una semana de su estreno, Spider-Man No Way Home se convirtió en el tercer mejor estreno en la historia pero subió a la segunda posición después de su primer fin de semana con una ganancia total de 587.2 millones de dólares hasta el momento.

