'Spider-Man: No Way Home' es la última película de Tom Holland en el MCU

Spider-Man: No Way Home protagonizada por Tom Holland no llegará a los cines hasta diciembre, pero los fanáticos ya se empiezan a preguntar si este podría ser el final del camino para Peter Parker.

Las últimas dos franquicias vieron a Tobey Maguire salir después de tres películas y Andrew Garfield solo pudo hacer dos, pero Holland está en una posición única en el sentido de que el acuerdo de Marvel Studios/Sony Pictures le ha permitido no solo liderar su propia Spider-Películas de hombres, pero también hacen giros de apoyo impactantes en películas de MCU como Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War.

Actores que han interpretado a Spider-Man.

Tom Holland aún no se despide del personaje

Cuando Holland hablo durante la rueda de prensa de su nueva película Cherry, le preguntaron al actor si tenía contrato para alguna película adicional de Spider-Man después de Spider-Man 3, y Holland reveló que su contrato termina después de esta película, pero eso no significa que esté listo para colgar el traje:

“Spider-Man 3 sería mi última película bajo contrato, así que siempre les he dicho que si me quieren de vuelta estaré allí en un santiamén. Me encantó cada minuto de ser parte de este mundo asombroso.

Ha cambiado mi vida para mejor, tengo mucha suerte de estar aquí. Si me quieren de regreso, estaré allí; si no, me alejaré hacia el atardecer como una persona muy, muy feliz porque ha sido un viaje increíble ".

Tom Holland protagonista de Spider-Man: No Way Home.

Hace un tiempo La Verdad Noticias informó que Holland estaba casi fuera del MCU cuando las conversaciones se interrumpieron entre Marvel y Sony después de que se lanzó Spider-Man: Far From Home.

El acuerdo entre los dos estudios para las dos primeras películas de Spider-Man no tenía precedentes, con Marvel Studios tomando el liderazgo creativo mientras Sony distribuía la película y obtenía la mayor parte de las ganancias.

A Holland se le atribuyó haber ayudado a unir los dos estudios para Spider-Man 3, y dijo durante nuestra entrevista que, como él lo entiende, el trato que lograron para Spider-Man: No Way Home previene cualquier ruptura futura de la negociación entre Marvel y Sony. Entonces, si sucediera un Spider-Man 4, no tendrían que cerrar esa brecha nuevamente:

“Lo que tengo entendido es que el acuerdo entre los dos estudios ya se ha producido. No creo que vayan a encontrarse con los mismos problemas que tuvieron cuando nos adentramos nosotros ¿era 'Spider-Man 2'? 'Lejos de casa' había salido y luego todo sucedió entre Sony y Marvel.

Creo que los dos estudios lo han resuelto, y no creo que eso sea un problema en el futuro. Dicho esto, solo soy el actor y fui parte de algunas llamadas telefónicas durante ese proceso, pero creo que les encanta trabajar entre ellos, creo que encontraron una forma en la que puede ser beneficioso para ambos estudios y Soy como un niño en medio de esto, entre dos padres durante una discusión.

El acuerdo entre Marvel y Sony ahora ve a Disney/Marvel cofinanciar el 25% de Spider-Man 3 por una participación de capital del 25%, y también exigía al menos una aparición más de Spider-Man en una futura película de Disney/Marvel.

¿Habrán más películas de Tom Holland como Spider-Man?

En 2017, Holland dijo que Spider-Man: Homecoming fue el comienzo de una trilogía planificada, y ya el director Jon Watts, que ha dirigido las tres películas, ha sido anunciado como el director del próximo reinicio de los Cuatro Fantásticos de Marvel, por lo que parece que Watts seguirá adelante.

Es posible que Holland siga el ejemplo de Robert Downey Jr., quien pasó a ser coprotagonista y secundario en los papeles de MCU después de Iron Man 3, pero nuevamente el Sony complica las cosas aquí.

Estas películas de Spider-Man hacen mucho dinero, por lo que uno imagina que, a diferencia de los intentos anteriores de llevar el webslinger a la pantalla, verán que este aún no se ha agotado y podría estar interesado en hacer realidad Spider-Man 4.

Eso todavía está muy lejos, pero al menos sabemos que Holland es un juego para seguir jugando a Spider-Man mientras Sony y Marvel quieran seguir haciendo películas de Spider-Man.

