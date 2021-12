Spider-Man: No Way Home dio un "avance" de Thor: Love & Thunder que nadie noto

Un fan del Universo Cinematográfico de Marvel con ojos de águila ya ha encontrado evidencia de que existe un punto conectivo entre Spider-Man: No Way Home y Thor: Love & Thunder, que te revelaremos en La Verdad Noticias.

Como ha señalado Redditor u / KingEuronIIIGreyjoy, hay un momento en una de las transmisiones del Daily Bugle de la película que dice que hay "agitación política en New Asgard como Z ..." en su plantilla de desplazamiento.

Thor: Love & Thunder es una de las películas más esperadas que se estrenarán en 2022 así como Spider-Man: No Way Home lo fue durante el 2021, por lo que era de esperar que Marvel Studios intentará conectar ambas películas.

¿Qué significa la referencia a Thor: Love & Thunder?

Thor: Love & Thunder llega a cines en julio 2022

Desafortunadamente, la leyenda en la transmisión ficticia se corta justo antes de revelar la oración completa pero la teoría señala que la situación en New Asgard podría relacionarse con los eventos de Love and Thunder.

Hace meses, y de manera accidental, Russell Crowe reveló que será Zeus en Thor: Love and Thunder potencialmente sugiriendo que se está gestando una especie de guerra divina entre los diferentes panteones de la historia.

Después de todo, Christian Bale también aparecerá en la película como Gorr the God Butcher, un villano conocido por asesinar a los dioses de la mayoría de las religiones durante su tiempo en el Universo Marvel.

Respecto a la referencia en No Way Home, dado que las noticias se cortan justo cuando comienza la "Z", la teoría es que Zeus, y potencialmente otros dioses, de alguna manera, han encontrado su camino hacia New Asgard.

¿Cuánto recaudo Spiderman No Way Home en su estreno?

Spider-Man: No Way Home es la película más taquillera del año

"Spider-Man: No Way Home" es la segunda cinta más taquillera en su estreno con una recaudación total de 121.5 millones de dólares, que aumentó a mil millones al finalizar su segundo fin de semana en cines.

