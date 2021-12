¿Spider-Man: No Way Home anuncia llegada de Miles Morales al MCU? (SPOILERS)

Spider-Man: No Way Home finalmente llegó a cines del mundo está quincena de diciembre y desde entonces las redes sociales han explotado con las reacciones de millones de internautas y cada vez más spoilers

Protagonizada por Tom Holland, "No Way Home" da el primer vistazo en cines del multiverso Marvel con el regreso de los villanos clásicos de Spider-Man, interpretados por estrellas de sagas pasadas.

En La Verdad Noticias te revelamos cuales son las películas que debes ver antes de Spider-Man: No Way Home, entre las que se puede incluir a "Into the Spider-Verse", donde hizo su debut Miles Morales y que podría llegar pronto al MCU.

¿Miles Morales llegará al MCU?

Antes del estreno en cines de No Way Home, Lil Nas X "confirmó" que será el nuevo spiderman, Miles Morales, quien tuvo una breve referencia en la recién estrenada película ¡SPOILERS A CONTINUACIÓN!.

Después de curar a los villanos clásicos que fueron revelados en el primer tráiler de la cinta, Electro de Jamie Foxx tiene su reecuentro con el Peter Parker interpretado por Andrew Garfield, a quien le dice que siempre pensó que era afroamericano.

"En algún universo debe haber un spiderman negro ¿verdad?", dice Foxx en lo que sería una clara referencia a Miles Morales, personaje que incluso Tom Holland ha dicho que desearía ver en una película live action en el futuro.

Esta referencia podría ser una pista de Marvel Studios de un posible proyecto con Morales como protagonista además de la secuela de su debut animado de 2018, "Across the Spider-Verse".

Spider-verse es desatado en Spider-Man: No Way Home

Los fans finalmente tienen la respuesta a la pregunta de la década, ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en Spider-Man: No Way Home? además de ver el regreso de los villanos de sus películas de hace 20 y 14 años.

Andrew Garfield y Jamie Foxx aparecieron juntos por primera vez en The Amazing Spider-Man 2 y volvieron a lucirse en pantalla en Spider-Man: No Way Home, donde muchos esperaban poder ver a Miles Morales debutar en el MCU.

