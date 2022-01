Spider-Man: No Way Home: ¿Cuándo se estrena en plataformas como Netflix?

Estreno de "No Way Home" en Netflix

No cabe duda que el estreno de Spider-Man: No Way Home en cines resultó ser todo un éxito para Sony Pictures y Marvel Studios, colocándose semana tras semana en el número uno a nivel mundial.

Por increíble que parezca, hay todavía miles de personas por ahí que aún no han visto la cinta en cines, alegando esperan que se estrene pronto en alguna plataforma de streaming.

La cinta que recién retomó el liderato en taquilla todavía no tiene una fecha oficial para su llegada a Netflix, Disney Plus o algún otra plataforma, sin embargo pronto podría darse la sorpresa.

Estreno de "No Way Home" en Netflix

Ha pasado un mes desde el estreno en cines de "No Way Home" y muchas personas se preguntan cuándo llegará este éxito de Marvel a las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y Disney+.

La Verdad Noticias te informa que Vudu y Starz Play podrían tener muy pronto esta película en su servicio, sin embargo solo estará disponible para Estados Unidos.

En el caso de Netflix, que recién anunció sus estrenos del mes de febrero, tendría la película a mediados de marzo o principios de abril.

Mismo caso presenta HBO MAX, quien declaró la película podría llegar a su servicio en los primeros meses del 2022, posiblemente abril o mayo.

Spider-Man: No Way Home retoma la taquilla mundial

Recientemente se anunció que la película se ha colocado como la sexta cinta más taquillera en la historia, superando a franquicias reconocidas como Harry Potter.

Con 1,691 millones de dólares recaudados, la cinta de Spider-Man: No Way Home supera a Jurassic World y solo queda por detrás de Avengers Infinity War.



