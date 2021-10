Spider-Man: La separación de Marvel y Sony ocurrió antes de lo que pensábamos

La separación de Marvel y Sony en 2019 ocurrió antes de lo que se pensaba inicialmente, reveló el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige. Recordemos que el acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures pasó por una crisis hace unos años cuando se dio por terminado de manera repentina. Ante la situación ambos estudios decidieron mantener en secreto todo el proceso ante el reparto y el equipo de Spider-Man: No Way Home.

Los dos estudios se separaron hace tres años, dejando incierta la futura participación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero cuando se supo la noticia de la separación, la película de “Far from Home” ya se había lanzado.

Feige reveló la verdadera línea de tiempo en The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe de Tara Bennett y Paul Terry , un nuevo libro que traza la historia visual de la creación de la MCU, donde se reveló que Spider-man ya no pertenecería al universo cinematográfico de Marvel.

Separación de Marvel y Sony se dio en Spider-Man: No Way Home

La separación se dio en la filmación de Spider-Man: No Way Home

Confirmando que Marvel y Sony se separaron "alrededor de las tres cuartas partes del camino" de la postproducción en “Far from Home”, el jefe de Marvel agregó: "Sólo un puñado de nosotros sabíamos eso, no se lo dijimos a los cineastas [o] a los actores".

“No queríamos que afectase al acabado de la película o las ruedas de prensas. Todo lo que me importaba era terminar la película para que fuese lo mejor posible”.

La película estaba aproximadamente a tres cuartas partes del proceso de postproducción cuando las conversaciones se interrumpieron entre Marvel y Sony por Spider-Man. Su contrato de cinco películas expiró oficialmente con el lanzamiento de Spider-Man:No Way Home, y Feige y otros ejecutivos mantuvieron el estancamiento en secreto con la esperanza de que se pudiera llegar a un segundo acuerdo para mantener a Spider-Man en el universo donde se había convertido en un éxito.

La situación se resolvió

El elenco no estaba enterado de los problemas y la separación

Bob Iger, entonces director ejecutivo de Disney, hizo de su misión personal remediar la situación y renovar el trato que permitiese a Spider-Man seguir existiendo en el UCM.

Afortunadamente, ahora sabemos que hubo un final feliz, con un acuerdo entre los estudios y una tercera película de MCU de Spider-Man tras la breve separación de Marvel y Sony.

