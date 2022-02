Spider-Man, Justice League y Avengers compiten por mejor escena en Premios Oscar

Spider-Man, Justice League y Avengers compiten por mejor escena en los Oscar

A principios de este mes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que este año, los Premios Oscar honrarían la película "Favorita", así como una escena favorita de los fanáticos como parte de una asociación con Twitter en el que los fanáticos podían votar usando el hashtag #OscarsFanFavorite y #OscarsCheerMoment en la plataforma de redes sociales.

Ahora, con los Oscar a solo unas semanas de distancia, la Academia compartió los principales contendientes por el honor, enfrentando a Spider-Man: No Way Home , Avengers: Endgame , Zack Snyder's Justice League entre sí por el honor.

En Twitter, la Academia compartió a través de su cuenta oficial cinco momentos populares de "animación" de las películas: el equipo de Spider-Man entre Tom Holland, Andrew Garfield y las versiones del lanzador de telarañas de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home, Neo (Keanu Reeves) esquivando balas de The Matrix , la potente interpretación de Jennifer Hudson como Effie cantando "And I'm Telling You" de Dreamgirls , el icónico momento "Avengers, Assemble" de Avengers: Endgame y el momento de Ezra Miller en The Flash Speed Force de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. La publicación animó a los fanáticos a twittear su favorito.

Es interesante que de las cinco películas en disputa, solo una de ellas es elegible para un Premio de la Academia este año. Spider-Man: No Way Home y Justice League de Zack Snyder se estrenaron en 2021, pero la última película no se considera elegible para los 94.º Premios de la Academia, mientras que No Way Home en realidad está nominada a Mejores efectos visuales. En cuanto a las otras tres películas, no se estrenaron durante el período de elegibilidad para los premios de este año. Endgame se lanzó en 2019, Dreamgirls en 2006 y The Matrix en 1999.

La votación en Twitter sobre estos momentos populares en el cine es parte de una campaña para reconocer películas populares de una manera que los Oscar no siempre parecen hacer.

En los últimos años se ha visto una creciente desconexión entre las películas que ganan más dinero en la taquilla y, a menudo, son aclamadas por la crítica y las películas destacadas por la Academia por sus logros artísticos. Y si bien estos votos de los fanáticos no se traducen en premios Oscar oficiales, es una oportunidad para que los fanáticos de las películas obtengan un poco más de amor por los Oscar de lo que tal vez lo hacen actualmente, así como para involucrar a los fanáticos del cine.

Spider-Man y Justice League son los principales contendientes

"Estamos encantados de asociarnos con Twitter para ayudar a crear una audiencia digital comprometida y emocionada antes de la ceremonia de este año", compartió Meryl Johnson, vicepresidenta de marketing digital de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en un comunicado al medio.

"A través de estas activaciones, los usuarios de las redes sociales de todo el mundo ahora tienen más oportunidades de interactuar con el programa en tiempo real, encontrar una comunidad y ser parte de la experiencia de formas que nunca antes habían podido".

"Twitter es el lugar para estar durante las entregas de premios y los Oscar son uno de los principales motores de conversación cada año", agregó Sarah Rosen, directora de asociaciones de entretenimiento y noticias de Twitter en EE. UU. La idea de que un cinéfilo pueda ver su tuit durante la transmisión de los Oscar es bastante épica, y estamos encantados de tener la oportunidad de asociarnos con la Academia para darle vida".

Es importante destacar que la 94ª edición de los Premios de la Academia, mejor conocidos como los Premios Oscar, se llevará a cabo el 27 de marzo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!