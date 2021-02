Spider-Man 3: Scarlet Witch será la encargada de ATERRORIZAR a Peter Parker

Actualmente se esta transmitiendo la serie de WandaVison en Disney + y podemos comprobar cómo se ha creado el micro universo Scarlet Witch A alrededor de un pueblo, convirtiendo la vida de sus habitantes en series antiguas.

El programa estará vinculado a las películas Spider-Man 3 (2021) y Doctor Strange y el multiverso de la locura (2022).

¿Como serán las escenas de Scarlet en Spider-Man?

Las escenas de Scarlet Witch en Spider-Man 3 tendrán que ver principalmente con el Multiverso, y ella interactuará con Peter Parker de Tom Holland en la película. Elizabeth Olsen habló sobre la posibilidad de estar en la película en una entrevista:

“Supongo que podrías ver a Wanda en Spider-Man 3, pero todavía no me he presentado a esa fiesta” . Quieren que haya escenas de terror protagonizadas por el Vengador y lo que suceda se extenderá por Doctor Strange y el multiverso de la locura.

Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Así que están consiguiendo que toda la información sobre Spider-Man 3 sea abrumadora, ya que podríamos llegar a ver muchos personajes de Marvel.

Aunque hay muchas filtraciones, hasta el momento no se conocen muchos detalles de la trama. Pero Spider-Man 3 continuará con los eventos de Spider-Man: Far From Home (2019), donde Mysterio acusó al héroe de su muerte y reveló su verdadera identidad al mundo.

También tendrá que enfrentarse a diferentes peligros como Electro de Jaime Foxx y al Doctor Octopus de Alfred Molina. Pero sin olvidar la gran amenaza que supondrá Scarlet Witch de parte de Elizabeth Olsen. Por suerte contará con la ayuda de Doctor Strange y las versiones de Peter Parker deTobey Maguire y Andrew Garfield.

Tendremos que estar muy atentos al final de WandaVision, ya que todo lo que suceda en la serie podría afectar los eventos de la película Spider-Man 3.

Todo parece indicar que Scarlet Witch se ha creado para ella un micro-universo muy cómodo y cuando la saquen de allí, su locura aumentará. Aún nos falta mucho para descubrir lo que realmente pasará pero La Verdad Noticias mantendrá siempre actualizada la información al respecto.

