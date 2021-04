Spider-Man 3: ¿Alfred Molina confirma el Spider-verso?, Doc Oc habla de más

Tras una reciente conversación con Variety el actor Alfred Molina ha incendiado las redes al revelar que la espera película de Spider-Man 3 contará con el Spider-verso además de que iniciará poco después de Spider-Man 2 de 2002 y dirigida por Sam Raimi.

Tras 17 años Alfred Molina regresa como el mismo Doctor Octopus de Sam Raimi en Spider-Man 3.

¿Me estás diciendo que existe un multiverso? ¡Sí!, esa sería la interpretación a la afirmación de Molina de que interpretará exactamente al mismo Doctor Octopus de la cinta donde Tobey Maguire fue el trepamuros.

Y es que parece que los planes de Marvel Studios están creando balance (como todo debe ser) en su universo cinematográfico ya que los personajes y hechos establecidos por Sam Raimi no solo regresarán sino que además este director es quien está detrás de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, esperada secuela del hechicero supremo que tendrá la aparición de Wanda Maximoff tras los hechos de WandaVision.

La semilla para este Spider-verso se encontraba plantada desde hace algún tiempo como sugería la aparición del actor J.K.Simmons quien regresó del universo establecido en las cintas de Raimi para interpretar a J. Jonah Jameson en Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man 3: Alfred Molina será rejuvenecido digitalmente

Ya que hablamos de Alfred Molina otra de las recientes noticias que hemos traído sobre su participación en la última película de Tom Holland con Marvel Studios reveló que el actor será rejuvenecido por computadora para interpretar al Doctor Octopus.

Este clásico villano de las páginas del sorprendente Hombre Araña aparecerá en Spider-Man: No Way Home con 15 años menos utilizando la misma tecnología que Marvel Studios aplicó para replicar un joven Robert Downey Jr. en Capitán América: Civil War.

El mismo Alfred Molina reconoce que el proceso es necesario pues tras 17 años de haber interpretado al doctor Otto Octavius tiene ‘dos barbillas y una espalda ligeramente descuidada’.

Esto es lo más reciente sobre Spider-Man 3 y la increíble revelación por parte de Alfred Molina de que dará pie al Spider-verso que tanto se venía rumorando y sugiriendo. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la reacción de Marvel Studios a las declaraciones del actor para traerte lo más reciente.

