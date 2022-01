Sony Pictures y Marvel retrasan fecha de estreno de Morbius en cines

Sony Pictures aplaza estreno de Morbius en cines

La industria del cine parece que será nuevamente golpeada por los efectos de la pandemia, pues ahora se confirma que Morbius ha sido atrasado en su fecha de estreno original.

La cinta protagonizada por Jared Leto ha sufrido retrasos desde hace dos años y ahora nuevamente tendrá que hacerse de esperar para conocer el producto final.

Se esperaba que con el gran éxito de “Spider-Man: No Way Home” en taquillas Marvel y Sony no aplazaran más sus cintas, pero ahora el cambio parece inminente.

En las últimas horas se ha informado que nuevamente Sony Pictures ha retrasado el estreno de Morbius, uno de los personajes de Marvel que haría su debut en la pantalla grande.

La cinta producida por Sony Pictures y Marvel Studios no llegará a los cines hasta el 1 de abril de este año, todo ello en medio del repunte de casos de COVID-19 causado por la variante ómicron.

No es la primera vez que esta cinta sufre modificaciones, pues anteriormente de había establecido su estreno en cines el 31 de julio del 2020, pero -tras la expansión del coronavirus- se postergó el lanzamiento a marzo y luego a octubre del 2021.

Tráiler y sinopsis oficial de la cinta

La cinta es es protagonizada por el ganador del Premio Óscar Jared Leto, quien interpretará al doctor Michael Morbius, un científico que se convirtió en un vampiro cuando intentaba curarse a sí mismo de una rara enfermedad de la sangre.

“Ambientada en el universo de Spider Man, se centra en uno de sus villanos más icónicos, Morbius, un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convirtió en un vampiro”, se lee en la sinopsis.

Morbius ahora llegará a los cines el 01 de abril de este año, siempre y cuando las condiciones por la pandemia y el detonante de la Variante Ómicron así lo permitan.

