Solo así es como podrías ver Netflix completamente gratis

Adaptarse a los nuevos mercados es algo que Netflix ha sabido hacer desde su surgimiento, pero ahora, ha dado un paso más que no todos esperaban, se trata de un modo completamente gratis, ¡conoce los detalles!

India se beneficia del modo gratuito de Netflix

Este país ha sido el afortunado beneficiario del modo gratuito de esta plataforma de streaming, aunque, por el momento solo es para dispositivo móviles y claro, solo en esta nación, donde especialmente en Kenia también está disfrutando de otro servicios gratis del contenido que ofrece la compañía, aunque, también es para móviles.

¿Qué incluye el modo gratuito de la plataforma?

Se ha revelado que esta modalidad no solicita ingresar datos de facturación, eso sí, su catálogo es limitado, no puede transmitir, verse por computadora, televisión o descargar contenido para luego verlo, y otra cosa, al parecer solo sirve para Android, aunque aún no se sabe si las tabletas también lo aceptarán.

Hasta el momento se desconoce si esta modalidad llegará a América o a otros países del mundo, aunque lo que queda claro es que la compañía está más que dispuesta a hacer cualquier cosa para intentar expandir sus mercados.

