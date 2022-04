Simone Ashley ya no formará parte de Sex Education para enfocarse en Bridgerton

La actriz tuvo que decidir entre estas dos importantes series/Foto: La Verdad

Simone Ashley se está convirtiendo en una de las actrices más populares en la actualidad. Es posible que muchos la recuerden tras interpretar a Olivia Hanan en la serie Sex Education; sin embargo, recientemente ganó muchas más fama al personificar a Kate Sharma uno de los personajes estelares de la segunda temporada de la serie Bridgerton.

Ambas producciones de Netflix se han vuelto un éxito, por lo cual, la actriz británico-india de 27 años de edad tuvo que elegir en cuál de estos dos papeles quería enfocarse más.

Así que durante una entrevista en el programa de televisión “This Morning”, Simone confirmó que no estará en la temporada 4 de la serie protagonizada por Asa Butterfield, para centrarse en la adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Cabe destacar que no sólo Ashley no estará en la nueva temporada de Sex Education, sino también se ausentará Emma Mackey, la actriz que interpreta el personaje de Mave, uno de los principales de la serie. Aún no se sabe cómo afectará esto al proyecto.

Simone Ashley revela detalles de la nueva temporada de Bridgerton

La duda ahora está en saber hasta qué punto se verá incrementada la presencia de la actriz Simone Ashley como Kate en la serie Bridgerton, teniendo en cuenta que su personaje en los libros nunca vuelve a tener un protagonismo remotamente similar al de la segunda temporada.

No obstante, la actriz ha detallado que el rodaje de la tercera temporada de Bridgerton arrancará este próximo verano, por lo que seguro que no tardamos en tener más novedades.

Por lo pronto, la más importante es saber si respetarán el orden de los libros o no, pues todo hace pensar que la tercera temporada se centrará en la historia de amor entre los personajes de Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan), pero eso es algo que en el original literario no tiene lugar hasta la cuarta novela.

¿Cuándo empieza la temporada 4 de Sex Education?

Hasta ahora, no se ha revelado la fecha oficial para el estreno de la temporada 4 de Sex Education, pero de acuerdo con el medio Espinof, se sabe que la serie ya ha comenzado su producción, por lo que es posible que sí se publique este 2022, entre septiembre y octubre. Aunque con la ausencia de Simone Ashley, quien triunfó en la segunda temporada de Bridgerton.

