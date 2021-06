She-Hulk elige a Jameela Jamil como una villana clásica de Marvel

Según los informes, Jameela Jamil (The Good Place) ha sido elegida como la clásica villana de Marvel, Titania, en la serie She-Hulk para Disney Plus, cuyos detalles iniciales ya confirmados te hemos compartido en La Verdad Noticias.

The Illuminerdi informa que Jamil se unirá a Tatiana Maslany y Mark Ruffalo en la lista de Marvel Studio para programas de Disney Plus como la némesis de Jennifer Walter, Titania. El sitio informó anteriormente que un papel secundario de "Lucy" se describió como "una influyente de las redes sociales al estilo Kardashian de unos 30 años con un lado oscuro".

Ahora se informa que este papel se refiere a Titania, así como la elección de la actriz de The Good Place. A continuación, te revelamos todos los detalles sobre la villana de Marvel que debutará en el sitio de streaming.

¿Quién es Titania, interpretada por Jameela Jamil?

Titania será la villana de She-Hulk

Creada por Jim Shooter y Mike Zeck, Titania debutó en Marvel Super Heroes Secret Wars # 3 de 1984. Obtuvo sus poderes de fuerza sobrehumana durante las primeras Guerras Secretas de la editorial, gracias al Doctor Doom.

A lo largo de los años, ha construido una feroz rivalidad con She-Hulk, además de chocar con otros héroes de Marvel. Respecto a su llegada a la televisión, en 2021 ha visto la incorporación de nuevos miembros del elenco a She-Hulk.

Ginger Gonzaga interpretará al mejor amigo de Jennifer Walter, con la estrella de Hamilton, Renée Elise Goldsberry protagonizando un papel no revelado. Según los informes, la serie comenzó a filmarse en abril, con fotos del set que ofrecen el primer vistazo a Tatiana Maslany como Jennifer Walters.

Desarrollada por Jessica Gao, She-Hulk de Disney Plus está protagonizada por Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga y Renée Elise Goldsberry. La serie a la que se une Jameela Jamil aún no ha recibido una fecha de estreno en Disney Plus.

