'She-Hulk': Nuevo personaje cambia formas llegaría a la serie de Disney +

Informe de un posible casting para 'She-Hulk' podría adelantar grandes planes para la serie Disney + y cómo se vincula con el futuro del, MCU especialmente proyectos como Capitana Marvel 2 y Secret Invasion.

'She-Hulk' está buscando elegir un personaje recurrente para aparecer en dos episodios de la serie; con el nombre en clave A'Dood, se la describe como una mujer de 20 a 30 años con habilidades para cambiar de forma y un amor por la cultura pop. Aparentemente, usará esos poderes para manipular su éxito.

Jazinda personaje de She-Hulk.

Como dice el informe, el papel podría ser el personaje de cómic de Jazinda, una Skrull que comienza como una rival de 'She-Hulk', pero finalmente se convierte en su amiga y confidente.

Esto contribuiría en gran medida a configurar los eventos de Capitana Marvel 2 o incluso Secret Invasion, la serie de Disney + que verá a Nick Fury de Samuel L. Jackson reunirse con Talos de Ben Mendelsohn.

She-Hulk es una serie muy esperada por los fanáticos

Los fanáticos de Marvel están ansiosos por ver la nueva serie que verá a Tatiana Maslany debutar como la She-Hulk titular, con Mark Ruffalo retomando su papel de Hulk. Si bien desde entonces se ha confirmado que interpretará a Jennifer Walters, originalmente trató de negar los rumores de que estaba involucrada.

“Eso en realidad no es algo real y es como un comunicado de prensa que se salió de control. No lo es en absoluto. He estado conectado con estas cosas en el pasado y la prensa se ha puesto al tanto, pero en realidad no es una cosa, desafortunadamente ”.

“Sí, no sé cómo se ponen estas cosas, no lo sé, no lo sé. Tu sabes mejor; No tengo ni idea."

Por supuesto, todo cambió cuando se hizo el anuncio oficial y ella publicó en Instagram:

"¡Más que emocionada de ser Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk para Disney + y Marvel Studios".

Anteriormente La Verdad Noticias informó que Mark Ruffalo expresó algunas dudas sobre su apariencia antes de que se hiciera oficial.

"Se habla de que Banner/Hulk aparezcan en She-Hulk", dijo Ruffalo. "Si se nos ocurre algo bueno, sería realmente interesante. Ahora mismo eso es todo. Eso es todo lo que hay sobre la mesa".

Los fanáticos podrán ver cómo todo se combina cuando She-Hulk se estrene en Disney +. Aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero la producción de la serie Marvel está programada para comenzar muy pronto.

Mark Ruffalo como Hulk.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.