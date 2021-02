She-Hulk: Mira el INCREÍBLE fan-art de Tatiana Maslany con el traje de los vengadores

El trabajo aún no ha comenzado en la serie She-Hulk de Tatiana Maslany, pero dado que la mayoría de los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel rápidamente se ponen un uniforme de algún tipo, Jennifer Walters probablemente obtendrá un nuevo atuendo que coincida con sus habilidades.

Después de todo, el primo de Jennifer, Bruce Banner, es miembro de los Vengadores y podría equiparla con un equipo mejorado para combatir el crimen, al menos para cuando no esté en la sala del tribunal.

Fan art de She-Hulk es impresionante

Una nueva obra de arte de los fanáticos del usuario de Instagram 'christ_ave41' pone a Tatiana Maslany en un práctico atuendo de She-Hulk para su próxima serie Disney Plus. No solo utiliza una versión moderna de los clásicos atuendos cómicos morados y blancos de Jennifer, sino también con la elegante adición del símbolo de los Vengadores en su hombro.

Kevin Feige de Marvel recientemente se burló de los elementos cómicos de la serie, que eventualmente debutará en Disney Plus. Echa un vistazo a la obra de arte de Tatiana Maslany con su uniforme de los Vengadores para She-Hulk a continuación:

Historia de She-Hulk

En los cómics, She-Hulk es el alter ego de Jennifer Walters, una abogada privada y prima de Bruce Banner. Después de recibir un disparo, Jennifer Walters recibe una transfusión de sangre de Bruce, que era el único donante viable.

La transfusión tuvo el efecto secundario involuntario de transformarla en la She-Hulk impulsada por rayos gamma. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las encarnaciones de Hulk de Bruce Banner, Jennifer Walters conserva su ingenio agudo y control emocional en su forma She-Hulk, que luego se vuelve permanente.

Marvel Studios prepará más contenido

La próxima lista de películas de Marvel Studios incluye Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder.

Además de los largometrajes antes mencionados, Marvel Studios está desarrollando varios programas para Disney Plus, incluidos The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If?, Hawkeye, Ms.Marvel, Moon Knight y She-Hulk.

Se espera que She-Hulk llegue a Disney Plus en 2022. Esté atento a las últimas noticias sobre los Vengadores que La Verdad Noticias traerá con el paso de los días. ¿Qué opinas del fan art de She-Hulk ? ¿Estás emocionado de ver a Tatiana Maslany liderar la serie? Dinos en los comentarios.

