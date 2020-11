Shazam 2 tiene tres nuevos villanos: ¿Quiénes podrían ser y qué sabemos de ellos?

Aquí están los tres nuevos posibles villanos de Shazam: Fury of the Gods.

Una de las mayores preguntas de la primera película de Shazam! que queda sin respuesta es la identidad del siguiente gran malo, aunque una vez se especuló que era Black Adam de Dwayne Johnson.

La escena posterior a los créditos presentó a Mister Mind y provocó un posible equipo con el Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong), pero la información reciente sobre el casting de la secuela sugiere que un nuevo trío de villanos se enfrentará a la familia Shazam.

Las actualizaciones sobre las secuelas de Shazam! han sido pocas y espaciadas, principalmente debido a los constantes retrasos que han tenido que afrontar las grandes producciones tras la pandemia de COVID-19.

Los 3 nuevos villanos de Shazam! 2

Las declaraciones del director, David F. Sandberg en DC Fandom en septiembre arrojaron algo de luz sobre quiénes podrían ser estos tres villanos, con Sandberg insinuando una "inesperada" elección para los personajes.

Los reportes indican que el director ha elegido a tres misteriosas hermanas de diferentes edades, como los villanos de Shazam 2.

Si Shazam 2 procede con el concepto de las tres hermanas malvadas, su identidad más probable sería una reinvención moderna de Las tres caras del mal, un dragón de tres cabezas que representa el terror, el pecado y la maldad.

Esta entidad demoníaca casi omnipotente sigue siendo uno de los villanos más poderosos del universo de DC, solo vulnerable a fuentes monumentales de magia, como la Roca de la Eternidad.

The Three Faces of Evil serian los villanos de Shazam! 2

La habilidad de cambiar de forma de las Tres Caras del Mal podría explicar por qué la producción está buscando a tres actores. Dividir al villano en tres personajes diferentes hace que la lucha entre ellos y la familia Shazam sea más equilibrada.

Más interesante aún, la decisión de colocar a cada una de las hermanas en una etapa diferente de la vida parece encajar perfectamente con las características típicas de las Hermanas Hécate, un arquetipo narrativo que ha estado presente en la narración durante eones, más específicamente en la mitología, una parte influyente del DCEU.

La doncella es comúnmente la más joven e inocente de las tres, la madre es la más vigorosa y la anciana es la más sabia. Este arquetipo ha aparecido en los cómics de DC, sobre todo en el universo Sandman, que juega con el concepto de múltiples formas.

El ejemplo más notable en los cómics de Sandman es The Kindly Ones (Cynthia, Mildred y Mordred), un trío de brujas que derivan directamente de las Tres caras de Hécate. También hace uso de estos arquetipos con los míticos Destinos, Furias y Evas.

Sin embargo, como Sandman es parte de la etiqueta Vertigo de DC, la adición de The Kindly Ones a Shazam 2 podría ser poco probable.

Aún así, DC ha usado el mismo concepto para Triplicate Girl, un miembro de Legion of Superheroes que se divide en Triad-Orange (el tímido), Triad-Purple (el descarado) y Triad-Neutral (el sabio). Otro trío podría estar más vinculado a la mitología griega ya establecida de DCEU, con Diana / Wonder Woman de Gal Gadot siendo la sabia, Artemisa la atrevida y Wonder Girl la inexperta.

Como sugirió Sandberg, los fanáticos deberían esperar una selección sorprendente de villanos, por lo que cualquier equipo está dentro del ámbito de la posibilidad, incluso Katana, Halo y Looker de Karen Fukuhara de The Outsiders de DC.

El título, "¡Shazam! La furia de los dioses" sugiere que las deidades que otorguen a los campeones sus poderes estarán representadas por personajes establecidos o harán su primera aparición para tomar represalias contra la liberación del mal puro en el mundo.

