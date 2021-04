Shang-Chi: ¿La escena del tráiler principal está ambientada en Madripoor?

Además de agregar un puñado de nuevos personajes a la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier también presentó a los fanáticos de Marvel a la isla de Madripoor.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el país ficticio de Marvel ha tenido vínculos desde hace mucho tiempo con los mutantes y los X-Men. Casualmente, el primer adelanto de Shang-Chi incluye escenas en una ciudad que se ve terriblemente similar.

Las tomas en cuestión involucran a Shang-Chi (Simu Liu) peleando con Death Dealer y otros antagonistas que parecen estar trabajando con Wenwu (Tony Leung) y la sombría organización de los Diez Anillos.

Los Diez Anillos han existido dentro del UCM desde sus inicios y han tenido pequeños cameos en las producciones de Marvel. Debido a que los Diez Anillos a menudo están vinculados a actividades delictivas, es lógico que el grupo tenga algún tipo de presencia en Madripoor.

Shang-Chi será una película llena de acción

Según la estrella de Shang-Chi, Simu Liu, la película servirá como un origen para un personaje que es nuevo para la mayoría de los cinéfilos casuales, así que descubriremos todo sobre los Diez Anillos en septiembre.

"Lo más emocionante de entrar en este personaje fue que su historia de fondo nunca se había contado antes", dijo Liu a EW. "La historia de Shang-Chi es muy desconocida, por lo que teníamos mucha libertad creativa para hacerlo de la manera que queríamos".

En la misma pieza con EW, el productor de Marvel Studios, Johnathan Schwartz, dijo que la película protagonizada por Liu tendría la mayor acción de cualquier proyecto de Marvel hasta ahora.

"Creo que esta es la mejor acción que (Marvel) ha hecho", dijo anteriormente Schwartz a la revista. "Cada golpe es significativo, cada estilo de lucha es significativo y la historia se cuenta visualmente de una manera excelente".

