Shang-Chi: ¿Cuáles son los poderes del nuevo superhéroe de Marvel?

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos finalmente se ha estrenado y los fanáticos de Marvel lo adoran. Con su creciente popularidad, algunos fans aún tienen ciertas dudas sobre Shang-Chi, que los productores de la pelicula están listos para explicar.

En honor al lanzamiento de la película, el productor de Marvel Studios, Jonathan Schwartz, ha compartido información sobre la producción, incluida la elaboración de la aparición de Benedict Wong en la película mientras conversaba con Brandon Davis de ComicBook.com.

Schwartz también habló con The Direct sobre los poderes de Shang-Chi el primer héroe asiático de Marvel y los explicó un poco más. Te traemos todos los detalles sobre el superhéroe en La ?Verdad Noticias a continuación.

¿Qué poderes tiene Shang-Chi?

Shang-Chi tiene control sobre los Diez Anillos

"La película definitivamente establece que es un artista marcial muy hábil [...] tomó el control de los Diez Anillos, que son un arma muy poderosa, y creo que entender cómo esos anillos que encajan con el MCU es algo que estamos emocionados de explorar", explicó Schwartz.

Como algunos espectadores pudieron apreciar en el primer tráiler de Shang-Chi, y muchos fans de siempre de los cómics de Marvel saben, el héroo tiene poderes como el dominio del chi, la auto-duplicación además de ser un maestro de las artes marciales.

"Terminamos apoyándonos mucho en los elementos del género de las artes marciales [...] es tan profundo y rico, y abarca tantas miradas diferentes que creo que ambos tipos de lucha influenciada por Wuxia en el comienzo de la película, la pelea del autobús, la pelea del andamio y [el] regreso a la fantasía viven cómodamente dentro de él".

"Sin duda fue una experiencia diferente. Cada conjunto de material de origen tiene sus propios elementos interesantes y desafiantes, y cosas que deben ser absolutamente devueltas a la vida y cosas que deben reinventarse".

"Encontrar ese tipo de equilibrio para Shang -Chi creo que fue un proceso único y permitió una gran cantidad de inventos".

"La leyenda de los diez anillos" ahora en cines

La leyenda de los 10 anillos llega a cines

Además de Simu Liu en el papel principal, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos está protagonizada por Tony Leung como Wenwu, Michelle Yeoh como Jiang Nan, Awkwafina como Katy, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

La película fue dirigida por Destin Daniel Cretton y Marvel estrenará “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” en los cines de manera exclusiva por 45 días debido a la pandemia de coronavirus aún en curso.

Además de Shang-Chi, el resto de la alineación de Marvel para el 2021 incluye What If con nuevos episodios en Disney + los miércoles, Eternals en los cines el 5 de noviembre, Hawkeye en streaming el 24 de noviembre y Spider-Man: No Way Home cines este 17 de diciembre.

