Severance es un thriller distópico sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida

Cuando Adam Scott recibió los tres primeros guiones de su último proyecto, Severance , quedó inmediatamente atrapado.

"Creo que principalmente porque es algo que vería como fan y como espectador", dijo el actor a Tom Power de Q. "Es algo que buscaría".

La nueva serie de Apple TV+ aclamada por la crítica es un thriller psicológico que explora un experimento de pesadilla para lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida.

En el programa, Scott interpreta a Mark, el recién nombrado líder del equipo de refinamiento de macrodatos en una misteriosa megacorporación llamada Industrias Lumon. En duelo por la muerte de su esposa, Mark opta por someterse a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos laborales de los personales.

Mientras están en el trabajo, los empleados que se han sometido al procedimiento no tienen idea de quiénes son fuera de las oficinas de Lumon. Asimismo, una vez que se van, no recuerdan lo que hacen en el trabajo ni quiénes son sus compañeros.

"Este es un sistema que Mark construyó alrededor de sí mismo como una forma de hacer frente a la muerte de su esposa. Y constantemente tiene que defenderlo y se pone muy a la defensiva al respecto", dijo Scott. "Es la curita que ha puesto sobre esta horrible tragedia que ha ocurrido".

Scott explicó que la indemnización le da a Mark la oportunidad de "apagar" su tristeza durante ocho a diez horas al día mientras trabaja. "Él no está cargando nada de eso, pero en cierto modo lo está", dijo. "Quiero decir, tu cerebro está bifurcado, pero tus emociones no".

Dado que el equilibrio entre el trabajo y la vida se discute quizás más ahora a la luz de la pandemia de COVID-19, es natural pensar que Severance está respondiendo al momento actual, pero Scott dijo que el proyecto estaba en desarrollo mucho antes de 2020.

"Ben Stiller, quien es el productor ejecutivo y dirigió la mayoría de los episodios, me llamó por primera vez en enero de 2017 solo para decirme la gran idea rápida del programa", dijo.

"Todo fue escrito antes del confinamiento, antes de la pandemia. Pero sí, todo funcionó de esta manera realmente interesante en la que creo, ya sabes, el programa resonará de varias maneras independientemente, pero creo que hay esta fuerte tipo de conexión que puedes hacer con él, ya sabes, considerando nuestras circunstancias actuales".

Después de su llamada con Stiller, a Scott le preocupaba no conseguir el papel, ya que es principalmente conocido por su trabajo cómico en proyectos como Parks and Recreation , Party Down y Step Brothers .

"Sabes, he estado haciendo esto por un tiempo... y he aprendido a no involucrarme demasiado en las cosas porque es desgarrador cuando las cosas se te escapan", le dijo a Power. "Me complació que Ben quisiera que lo hiciera y pensé que si realmente podía conseguir este trabajo, si realmente lo conseguía, sería, ya sabes, en lo que he estado trabajando todo este tiempo. "

Christopher Walken, a la izquierda, y John Turturro en Severance. (Apple TV+)

Pero una vez que Scott consiguió el trabajo, accidentalmente se quedó dormido en su primer día de filmación con sus héroes, los actores John Turturro y Christopher Walken, quienes interpretan a dos de los colegas separados de Mark.

"En mi tipo de emoción, [yo] no podía conciliar el sueño y puse mi alarma de forma incorrecta, la puse para la tarde en lugar de la mañana, y ya sabes, me recogían a las 5:15 a. m. y me desperté a las 8 Estoy a golpes en mi puerta de mi asistente", dijo.

"Fue realmente una pesadilla porque todo lo que podía pensar era en John Turturro y Christopher Walken esperándome, el imbécil poco profesional con el que ahora tienen que trabajar durante meses y meses".

Afortunadamente, todos entendieron después de que Scott se disculpó por llegar tarde como un "idiota raro".

"También compré uno de esos despertadores antiguos con una campana encima", dijo. "Así que sí, tuve dos despertadores para el resto del rodaje".

