Severance Temporada 2: Todo lo que sabemos hasta ahora

La serie Severance está llena de drama, ciencia ficción y misterio. Conozcamos todos los detalles sobre la segunda temporada de la serie Severance.

En la serie Severance, Mark lidera un equipo de oficinistas, y sus recuerdos se han dividido quirúrgicamente entre su trabajo y su vida personal.

En el momento en que un extraño y misterioso colega aparece fuera del trabajo, inicia un viaje para encontrar la verdad sobre sus trabajos.

La serie Severance fue creada por Dan Erickson. Está protagonizada por Adam Scott, Britt Lower y Zach Cherry. Fue escrito por Mohamad el Masri, Dan Erickson, Wei-Ning Yu, Anna Ouyang Moench, Andrew Colville y Kari Drake.

Fue dirigida por Ben Stiller y Aoife McArdle. La primera temporada de la serie Severance se transmite actualmente en Apple TV+.

Incluye un total de nueve episodios titulados Good News About Hell, Half Loop, In Perpetuity, The You You Are, The Grim Barbarity of Optics and Design, Hide and Seek, Defiant Jazz, What's for Dinner y The We We Are.

No hay actualización sobre el número de episodios de la segunda temporada de la serie Severance. Esperamos que Severance Season 2 también incluya un total de nueve episodios. Veamos.

La serie Severance fue producida por Ben Stiller, Nicholas Weinstock, Jackie Cohn, Mark Friedman, Dan Erickson, Andrew Colville, Chris Black y John Cameron. Fue producido por Adam Scott, Patricia Arquette, Aoife McArdle, Amanda Overton y Gerry Robert Byrne.

La duración de cada episodio de la serie Severance oscila entre 46 y 57 minutos. Fue realizado bajo Red Hour Productions y Endeavor Content. Apple Inc. distribuyó la serie Severance. La serie Severance ha llegado a Apple TV+.

Veamos si la segunda temporada de la serie Severance está sucediendo o no.

¿Está en producción la temporada 2 de Severance?

¿Está en producción la temporada 2 de Severance?

Sí, Severance Season 2 está sucediendo. La segunda temporada de la serie Severance fue confirmada recientemente por Apple TV.

La serie Severance Season 2 pronto será lanzada por Apple TV+. Veamos qué pasa después. El rodaje de la segunda temporada de la serie Severance comenzará el 14 de mayo de 2022 en Nueva Jersey y Nueva York.

Si recibimos alguna otra actualización sobre la segunda temporada de la serie Severance, la agregaremos aquí. Por lo tanto, asegúrese de visitar este sitio web con frecuencia. Hablemos del elenco de la segunda temporada de la serie Severance.

Reparto de la temporada 2 de Severance

Encuentre el elenco esperado de Severance Season 2 a continuación.

Adam Scott como Mark Scout

Zach Cherry como Dylan

Britt Lower como Helly

Tramell Tillman como Seth Milchick

Jen Tullock como Devon

Según Lachman como la Sra. Casey

Michael Chernus como Ricken

John Turturro como Irving

Christopher Walken como Burt

Patricia Arquette como Armonía Cobel

Yul Vázquez como Peter “Petey” Kilmer

Michael Cumpsty como el Sr.Graner

Nikki M. James como Alexa

Sydney Cole Alexander como Natalie

Michael Siberry como James Eagan

Ethan Flower como Angelo Arteta

Hablemos de la reseña de la primera temporada de la serie Severance.

Reseña de la temporada 1 de Severance

Severance Season 1 recibió críticas muy positivas de los críticos. Parece que la segunda temporada de la serie Severance recibirá una respuesta muy positiva por parte de la audiencia.

En los episodios recientes de la primera temporada de la serie Severance, hemos visto que Helly dice que sí para ayudar a Mark a recrear el mapa justo antes de que la Sra. Casey los descubra y los lleve de regreso a MDR.

Al mismo tiempo, Dylan e Irving llevan a Burt de regreso a O&D y también aceptan de mala gana una oferta para entrar.

Después de eso, Dylan encuentra una copia de la pintura de la masacre escondida en el almacenamiento de O&D, pero luego el trío nota que la pintura muestra a los empleados de MDR masacrando a los empleados de O&D.

Más tarde, Burt lleva a Dylan e Irving a la trastienda sin etiquetas y pronto los presenta a los miembros de su departamento como amigos. Veamos qué pasa después.

Parece que la historia de la primera temporada de la serie Severance continuará en la segunda temporada de la serie Severance. No se ha hecho ningún anuncio sobre la trama de la segunda temporada de la serie Severance.

Si recibimos alguna actualización sobre la segunda temporada de la serie Severance, la agregaremos aquí. Veamos la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie Severance.

Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Severance

La fecha de lanzamiento oficial de Severance Season 2 aún no se ha revelado. Esperamos que pronto se anuncie después de la finalización de la primera temporada de la serie Severance.

Parece que Severance Season 2 se lanzará en algún lugar de 2023. Tal vez se lanzará en Apple TV+. Veamos qué pasa después.

La primera temporada de la serie Severance comenzó a transmitirse el 18 de febrero de 2022 en Apple TV+. Pronto se completará el 8 de abril de 2022.

Si recibimos alguna noticia o actualización sobre la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie Kung Fu, la agregaremos aquí. Veamos el tráiler de la segunda temporada de la serie Severance.

Tráiler de la temporada 2 de Severance

El tráiler oficial de Severance Season 2 aún no se ha publicado. Parece que pronto será lanzado.

Veamos el tráiler de la primera temporada de la serie Severance. Fue lanzado por Apple TV el 18 de enero de 2022. Míralo a continuación.

¿Dónde puedo ver la temporada 2 de Severance?

Puedes ver la serie Severance en Apple TV+. Esperamos que la temporada 2 de Severance se estrene pronto en Apple TV+. Veamos qué pasa después.

¿Es Severance en Netflix?

La serie Severance no está disponible para ver en la plataforma OTT Netflix. A medida que obtengamos alguna actualización al respecto, la agregaremos aquí.

Visite este sitio web con frecuencia para leer las últimas noticias y actualizaciones, y no olvide agregar un marcador a este sitio web. Estén atentos para la próxima actualización.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!