Seven on 7 da 5 adelantos de la tercera temporada de The Boys

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, lo cual causa tristeza entre los fanáticos de esta exitosa serie de Amazon Prime Video. Sin embargo, la producción ha querido consentirlos con la llegada de Seven on 7 with Cameron Coleman, un breve noticiero con cápsulas informativas sobre lo que vendrá en esta nueva entrega.

Estrenados por Vought International y Vought News Network, los videos llegan el día siete de cada mes. Hasta el momento, cuenta con dos episodios con duración no mayor a los seis minutos cada uno, pero en ellos se han revelado varios detalles de lo que los fans podrán disfrutar en esta tan esperada tercera temporada.

La adaptación del cómic ha sido un rotundo éxito para Amazon Prime Video.

Recordemos que The Boys es una serie desarrollada por el cineasta Eric Kripke para la plataforma de Amazon Prime Video. Con 16 episodios divididos en dos temporadas, este proyecto está basado en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson que habla sobre un grupo de justicieros que lucha contra superhéores que abusan de sus habilidades.

¿Cuáles son las novedades de The Boys 3?

En primera, tenemos que Drummer Boy aparecerá en la tercera temporada de la serie bajo el nombre de Supersonic. Este personaje será interpretado por el actor Miles Gastón. Asimismo, se sabe que Vought intenta presentarlo al público como un héroe respetable que ha salido de rehabilitación. Los fans están ansiosos por conocer su habilidad especial.

Otro adelanto es que este personaje podría tener un romance con Starlight, el cual se aborda ampliamente en los cómics cuando los dos eran líderes de los Young Americans y se terminó cuando ella descubre que le es infiel con otro superhéroe. Asimismo, se revela que The Deep expondrá a la Iglesia del Colectivo, esto luego de formar parte de sus filas.

Recordemos que este personaje pasó la mayor parte de la segunda temporada intentando redimir sus errores formando parte de esta iglesia y así poder regresar a The Seven, quien en realidad manipulaba a las personas. Por tal motivo, él termina furioso con Alastair Adana, el líder de este colectivo

De igual modo se adelanta que la distribución del Complejo V está en pausa, esto debido a que Starlight y Los Muchachos hicieron uso de drogas sin tener autorización. Finalmente se confirma que A-Train se reintegra a The Seven, esto luego de que se recuperara de una ataque al corazón y Shock Wave demostrara ser más rápido que él.

¿Cuántos superhéroes hay en The Boys?

Vought no ha revelado una cifra exacta de todos los superhéroes que está bajo su poder.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, se sabe que Vought está detrás de todos los superhéroes conocidos en The Boys. Sin embargo, hay pocos indicios del número exacto. Un video promocional de la serie de Amazon Prime menciona que hay más de 200, pero se cree que se trata de una cifra mayor.

Fotografías: Redes Sociales