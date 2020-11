Servicios de transmisión totalmente GRATIS para disfrutar de tus películas favoritas

Los servicios de transmisión más populares de series y películas incluyen Netflix, Hulu, Amazon Prime Video y Disney +, pero todos cuestan dinero. Hulu todavía ofrece una prueba gratuita de 30 días (con anuncios) y una prueba gratuita de 7 días para los cortadores de cable que quieran probar Hulu + Live TV, pero Netflix, Amazon y Disney Plus no tienen pruebas gratuitas.

A medida que continúa la pandemia de coronavirus, nuevamente se insta a quedarse en casa tanto como sea posible debido al aumento de casos en muchos estados. Las salas de cine comienzan su reapertura y algunas han vuelto a cerrar en todo el mundo. Además, durante el invierno habrá más personas que se quedarán adentro debido al clima frío y buscarán opciones de entretenimiento.

Variedad de sitios de películas gratis para disfrutar.

Entonces, si está tratando de mantener un presupuesto ajustado o simplemente quieres algo nuevo para ver, La Verdad noticias tiene algunas opciones para películas gratuitas en los siguientes servicios de transmisión:

Peacock

El nuevo servicio de transmisión de NBC incluye una opción gratuita para acceder a películas como "Shrek", "San Andreas", "Rápido y furioso", "El quinto elemento" y "The Blues Brothers", además de programas de televisión como " 30 Rock ”,“ Cheers ”y“ Saturday Night Live ”.

Una cuenta premium (de pago) también incluye la nueva serie "Saved by the Bell" , "Trolls World Tour" y "The King of Queens".

Peacock tiene películas gratis para disfrutar.

Pluto TV

Las películas gratuitas incluyen películas de James Bond (como "Los diamantes son para siempre"), "Ella es todo eso", "Flashdance", "El anillo" y las películas de Tyler Perry's Madea. Plutón también tiene programas favoritos de televisión como "Three's Company", "The Nanny", "Designing Women", "The Steve Harvey Show" y "Dawson's Creek".

Pluto TV sitio de transmisión gratis.

YouTube

Las películas gratuitas (con anuncios) actualmente disponibles incluyen "RoboCop", "Juego de niños", "Teen Wolf", "Over the Top", "12 hombres enojados", "Breakin '2: Electric Boogaloo", "The Delta Force ”y“ Crooked Arrows ”(con cameos de algunas leyendas de lacrosse de Syracuse).

Crackle

Las películas gratuitas incluyen "El hombre que mató a Don Quijote", "Almost Famous", "Phantasm", "Bad News Bears", "Election", "Sunset Park", "Vanilla Sky" y " Blue Chips " ( con un cameo del entrenador de baloncesto de Syracuse, Jim Boeheim).

IMDb TV

Debes crear una cuenta IMDb gratuita o iniciar sesión a través de Amazon/Facebook o Google). Las películas gratuitas incluyen "Ghost in the Shell", "Los ángeles de Charlie", "Donnie Darko", "Tully", "Big Fish", " Whiplash ”y“ True Lies ”.

También puede obtener series de televisión como "Bewitched", "My So-Called Life", "3rd Rock From the Sun", "Schitt's Creek", "Ally McBeal" y "Desperate Housewives".

Vudu

Las películas gratuitas (con anuncios) actualmente disponibles incluyen "Sin City", "Monster", "O", "Noel", "Thomas y el ferrocarril mágico", "El ataque de los tomates asesinos" y las películas "Ernest" como "Ernest va al campamento".

Tubitv

Las películas gratuitas actualmente incluyen "The 15:17 to Paris", "Apocalypto", "Labyrinth", "Sé lo que hicisteis el verano pasado", "The Boondock Saints", "Annie" y " The Poughkeepsie Tapes". . "

¡Grita! Factory TV

Las películas gratuitas incluyen selecciones de “Mystery Science Theater 3000”, “El exorcista III”, “Ultraman”, clásicos de Gene Autrey y una gran cantidad de películas de serie B.

Hoopla

Puedes transmitir instantáneamente películas desde Hoopla gratis con un número de tarjeta de biblioteca y un pin. Actualmente, los títulos incluyen "Wag the Dog", "Free Willy", "Florence Foster Jenkins", "Shaun the Sheep", "Charlotte's Web", "Moonstruck", "What We Do in the Shadows", "Something to Talk About, "PS I Love You" y la nueva " Chick Fight " de Alec Baldwin.

TE PUEDE INTERESAR: 6 sitios más recomendados para ver películas y series online gratis

Philo

Esta opción de corte de cable presenta TV en vivo y a pedido de 63 canales, además de complementos de Epix y Starz con una prueba gratuita de 7 días.

Estas opciones son ideales para disfrutar de tus películas favoritas este fin de semana y lo mejor que será completamente gratis. Dinos en los comentarios si conoces algún otro sitio de transmisión que sea totalmente sin costo.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.