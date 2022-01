Series en HBO Max para aquellos que se han obsesionado con "Euphoria"

La segunda temporada de “Euphoria”, la esperada serie juvenil ha causado furor entre los usuarios, aunque los capítulos llegan cada semana a la plataforma streaming, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos qué series en HBO Max puedes ver mientras se estrena un nuevo capítulo.

Y es que, la segunda temporada se ha convertido en la producción del momento, los seguidores han quedado cautivados por la historia, a tan solo dos capítulos que se han lanzado ha roto récord de audiencia, aunque revelaron otras interesantes series para ver.

Anteriormente te compartimos cuáles son los estrenos en la plataforma de enero 2022 que se estrenaron en las primeras semanas de este mes, pero en esta ocasión han dado a conocer algunas opciones mientras estrenan un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Zendaya.

¿Cuáles son las series en HBO Max mientras se estrena capítulo de "Euphoria"?

Serie juvenil "Genera+ion"

Una de las series disponibles es “We are who we are”, una producción que trata sobre la vida de dos adolescentes que viven en una base militar. La trama muestra los temas de la amistad y la identidad, está dirigida por Luca Guadagnino.

Otra de las opciones es “La vida sexual de las universitarias”, una comedia sobre la vida de las estudiantes universitarias que se enfrentan a problemas con la sexualidad, el amor entre otras situaciones de la vida, así como "Genera+ion", una serie que trata de un grupo de estudiantes de secundaria que explora la sexualidad moderna.

Mientras que la serie “I’ts a sin”, es un proyecto ambientada en el Londres de 1980 y trata sobre un grupo de jóvenes que emprenden la búsqueda de su libertad, pero enfrentan varias situaciones, y la serie “Gossip Girl” muestra a un grupo nuevo de jóvenes de escuelas privadas.

¿Qué días se estrena capítulo de Euphoria en HBO?

El nuevo capítulo de "Euphoria" se lanzará el domingo 23 de enero

Han dado a conocer que cada domingo saldrá un nuevo capítulo de la serie, pues desde que se lanzó en la plataforma el pasado 9 de enero ha dejado intrigados a los usuarios, ya que solo se ha estrenado dos capítulos, el segundo se lanzó el 16 de enero.

Por otro lado, los usuarios pueden disfrutar de algunas de las series en HBO Max antes del estreno de un nuevo capítulo del proyecto, ya que el tercer episodio se estrenará el domingo 23 de enero, por lo pronto los seguidores pueden ver otros interesantes proyectos.

