Series de Marvel abandona Netflix y ahora se emitirán en Disney Plus

Las series de Marvel que se estrenaron en Netflix entre los años 2015 y 2019 abandonan la plataforma y ahora han encontrado un nuevo hogar en Disney Plus, al menos en ciertas regiones.

Anteriormente se anunció que el 1 de marzo, programas como Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage dejarían Netflix para siempre. Afortunadamente, Disney ha confirmado que las series se dirigen a Disney Plus. Canadá parece ser el primer lugar donde estarán disponibles los títulos anteriores de Netflix, a partir del 16 de marzo.

Disney Plus se ha convertido en el nuevo hogar de todo lo relacionado con Marvel, con programas como Hawkeye, Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki que se estrenan exclusivamente en el servicio de transmisión.

Daredevil y Jessica Jones se estrenaron en Netflix en 2015 y con su éxito llegaron Luke Cage, Iron Fist y The Punisher. Al final de cada programa independiente, los héroes se unieron para formar un supergrupo en The Defenders.

Las series abandonan de manera definitiva la plataforma de Netflix

Aunque inicialmente se produjeron como originales de Netflix, los programas aún parecen ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Charlie Cox hizo un cameo sorpresa como Matt Murdock/Daredevil en Spider-Man: No Way Home, después de que Peter Parker necesitara las habilidades legales del abogado convertido en superhéroe.

Kingpin de Vincent D'Onofrio, uno de los enemigos de Daredevil, regresó en Hawkeye como uno de los villanos principales. D'Onofrio confirmó en una entrevista exclusiva con GamesRadar+ que Hawkeye y Daredevil son, de hecho, parte del mismo universo.

"Están haciendo todo lo posible para mantener a Daredevil como parte del canon", dijo D'Onofrio. "Hawkeye es parte del canon de lo que hicimos en Daredevil", es por eso que estas series de Marvel que abandonarán Netflix se mudarán a Disney Plus.

