Series: 'Good Girls': ¿Beth y Rio terminarán juntos?

Es el momento que todo fanático de 'Good Girls' ha estado esperando: una historia de amor entre Beth (Christina Hendricks) y Rio (Manny Montana). La carismática ama de casa suburbana y el criminal han estado jugando al gato y al ratón durante las últimas tres temporadas.

Anteriormente en una reseña de La Verdad Noticias se supo que con amenazas intensas y conversaciones apasionadas, Rio y Beth finalmente se conectaron en la temporada 2. Pero, su "romance" fue de corta duración y la pareja volvió simplemente a intercambios acalorados.

Beth y Rio protagonistas de 'Good Girls'.

En la temporada 3, Beth contrató a un sicario para matar al miembro de la pandilla y liberarse a ella y a sus dos amigos de su control.

Pero, ¿permitirá que se ejecute a Rio? Con la tumultuosa "relación" de la pareja, Distractify habló exclusivamente con los co-showrunners y productores ejecutivos de la serie, Jenna Bans y Bill Krebs, sobre si Beth y Rio eventualmente terminarán juntos en Good Girls .

¿Beth y Rio terminarán juntos en 'Good Girls'?

"Esa es la base de la temporada 4 y en términos de la historia de amor", dijo Krebs en exclusiva a Distractify , "muchos de los fanáticos y la audiencia están entusiasmados con Rio y también quieren saber qué es lo que hace que Rio funcione y qué lo hace a él. este tipo de tío asombroso, oscuro y melancólico, que se sale de todo ".

El co-showrunner se burló de que la historia de fondo de Rio se presentará en gran medida en la temporada 4. "Lo que abordamos esta temporada es que abordamos su historia de origen y cómo evolucionó de ser un adolescente a ser el criminal que es hoy y dónde desarrolló por primera vez su arrogancia y cómo llegó a la prominencia ya lo largo de ese viaje”.

Añadió: "Lo que terminamos descubriendo es que parte de la razón por la que ha sido tan suave es que fue influenciado por otra persona en su vida que también es parte de su red criminal y que, en última instancia, terminará siendo parte de un amor. triángulo entre Beth y Rio y esta otra presencia".

Además, Bans se burló de que esta dinámica de triángulo amoroso combinada con la audiencia que aprende la historia del origen de Rio "complicará su relación y los elevará a un lugar diferente al que la audiencia los haya visto".

¿Beth o Rio seguirán adelante y matarán al otro en Good Girls?

En la temporada 3 de la serie, Rio apuntó con un arma a la cara de Beth y la amenazó si no imprimía su dinero. Sin embargo, cuando el esposo de Beth, Dean (Matthew Lillard), lanza una llave en toda su operación, no está preocupado por las represalias de Rio, alegando que el gángster nunca mataría a algo que ama.

¿Rio ama a Beth?

Según Bans, "tienen una obsesión retorcida el uno con el otro". Ella continuó: "Creo que Dean tiene razón en que Rio no matará nada de lo que ama y/o que está obsesionado con lo sexual y en términos de su potencial en el crimen.

"Lo que vemos esta temporada es un reconocimiento muy claro de eso. Lo que Beth no se da cuenta es que no significa que no lastimará a nadie más.

No significa que no tomará su frustración y enfado con Annie y Ruby. Ahí es donde se complica ". 'Good Girls' se transmite los domingos a las 8 pm ET en NBC.

