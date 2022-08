Serie sobre Mike Tyson no cuenta con la aprobación del ex boxeador

Mike Tyson siempre ha sido una polémica personalidad del mundo del deporte y que poco a poco se ha instaurado en la cultura popular.

Sin embargo desde que era boxeador Mike Tyson fue una personalidad polémica debido a su estilo de vida, ha tenido serios problemas con la ley e inclusive fue condenado por violación.

Ahora el ex boxeador y ex campeón del mundo en los pesos completos ha arremetido contra el servicio de streaming Hulu por apropiarse de la historia de su vida.

Tyson aún conserva su velocidad y potencia aprendida durante tantos años de entrenamiento en el boxeo, pero lo que ahora es noticia es su reclamo a Hulu.

Pues Tyson publicó un mensaje contra la plataforma por la serie que llevará por nombre Mike,

"No dejes que Hulu te engañe. Yo no apoyo su historia sobre mi vida. No estamos en 1822, estamos en 2022. Ellos robaron la historia de mi vida y no me pagaron", escribió el ex boxeador.