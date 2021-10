Serie de Lord of the Rings tendrá más diversidad racial con sus Hobbits

La próxima serie de Amazon de Lord of the Rings contará con Hobbits de diferentes razas en lugar del elenco de actores blancos que apareció en la trilogía original, según Sir Lenny Henry, una de las estrellas del nuevo programa.

El comediante británico ha elogiado la diversidad racial en el programa con la inclusión de hobbits negros. El grupo original fue interpretado por Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan con Ian Holm como Bilbo Baggins.

La noticia llega un año después que se anunciará como el episodio piloto de El Señor de los Anillos de Amazon ha terminado la filmación. Todos los detalles de la serie puedes encontrarlos en La Verdad Noticias conforme sean confirmados.

Lord of the Rings tendrá diversidad racial

Sir Lenny Henry dará vida a un hobbit negro

Sir Lenny Henry de 63 años apareció en el programa Saturday Live para discutir la próxima serie donde reveló las diferencias entre el programa y la serie de películas, y cómo habrá un mayor enfoque en la diversidad y el empoderamiento femenino en esta adaptación.

"De repente hubo hobbits negros, soy un hobbit negro, es brillante, y lo que es notable en esta serie de libros, es una precuela de la época que que hemos visto en las películas, se trata de los primeros días del entorno de Shire y Tolkien", comenzó el actor.

"Somos una población indígena de Harfoots, somos hobbits pero nos llamamos Harfoots, somos multiculturales, Somos una tribu, no una raza, así que somos negros, asiáticos y morenos, incluso del tipo maorí dentro de ella".

¿Cuándo sale la nueva serie del Señor de los Anillos?

Lord of the rings se estrenará en septiembre 2022

La fecha de estreno de la serie de El señor de los anillos será en septiembre del 2022 pero no se ha confirmado la fecha exacta. Por el momento, Amazon tampoco ha revelado un primer tráiler del programa que será ambientado 1000 años antes de los eventos de Lord of the Rings.

