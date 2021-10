Serie "What If...?" de Marvel llega a su fin en Disney Plus

Este miércoles 6 de octubre se estrena el último episodio de la serie "What If...?" de Marvel, pues el capítulo 9 culminó con la primera serie animada de Marvel en la plataforma streaming de Disney Plus, lo que ha dejado intrigados a los usuarios sobre el Universo Cinematográfico de Marvel.

Recordamos que en el capítulo anterior revelaron que The Watcher fue atacado por Ultron, aquel mismo robot del UCM, pero con las gemas del infinito. Pero en el último episodio, revela a los Guardianes del Multiverso, que se enfrentarán a “Ultrón Supremo”, quien logró traspasar los multiversos destruidos.

En La Verdad Noticias te compartimos que la serie de Marvel se estrenó en Disney Plus el pasado 11 de agosto de este 2021. El proyecto mostró los escenarios alternativos de los personajes, pero lo que llamó la atención fue sobre los eventos de “Captain America, The First Avenger”.

Serie "What If...?" de Marvel llega a su fin

En el capítulo de la serie que se estrenó en la plataforma streaming de Disney Plus, los personajes “Thor”, “Gamora”, “Capitana Cartel”, “Starlord T’ Challa” y Killmonger” son reclutados por el “Dr. Strange Supremo” así como “El Vigilante”, de igual forma “Black Widow” se une para la batalla final de los superhéroes.

Por su parte los usuarios reaccionaron al último episodio de la serie y comentaron que es un capítulo lleno de epicidad, pues un usuario aseguró que nunca pensó que un grupo de superhéroes podría gustarle tanto como “Los Vengadores”. Cabe mencionar que esta primera temporada dejó intrigados a los fans.

Algunas de las dudas fue sobre el destino de “Steve Rogers” en el universo de “Capitana Carter”, así como “Black Widow” en su nuevo universo, también en el episodio de “Gamora” y una posible rebelión de “Ultrón” y “Killmonger”.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de "What If...?" en Disney Plus?

La serie está disponible en Disney Plus

La primera temporada contó con 9 capítulos, por lo que los usuarios se han cuestionado cuándo se estrenará la segunda parte, pero por el momento Marvel no ha confirmado ninguna fecha de estreno, pero especulan que quizás llegue en el año 2022.

Mientras tanto, los usuarios pueden ver los capítulos de la serie "What If...?" de Marvel a través de Disney Plus, pues recordamos que fue el pasado mes de julio de este año que se lanzó el avance de la serie a través de la cuenta de YouTube de Marvel Entertainment.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!