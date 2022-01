Sergio Mayer Mori hace desaire a la serie 'Rebelde': Lo hice solo por trabajo

Sergio Mayer Mori habla sobre su trabajo en ‘Rebelde’

Sin temor alguno, Sergio Mayer Mori aseguró que no le interesa nada que tenga que ver con la serie, ya que para él solo se trató de un trabajo que tenía que cumplir.

El hijo de Bárbara Mori destapó nuevamente la polémica, pues desde que la serie se estrenó en Netflix, su nombre ha ocupado las tendencias en las redes sociales.

En gran parte, los aficionados recuerdan cuando el joven aseguró odiar la música de RBD, por lo que para muchos, Mayer Mori estaba ocupando un lugar en el elenco que no le corresponde.

El joven actor dio una entrevista en exclusiva para la revista Quién, donde habló sobre su rol en la serie “Rebelde” y por qué realmente aceptó participar en el proyecto.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.

Además, aseguró que aceptó el trabajo solamente para poder pagar sus gastos como padre, ya que su hija estaba por cumplir 5 años y necesitaba trabajar en algún proyecto.

“Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas […] que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía".

¿Estará en la segunda temporada?

Es oficial, la popular serie ha sido renovada para una segunda temporada en Netflix, así lo dio a conocer la plataforma en un evento exclusivo para los fans

Aunque el joven Sergio Mayer Mori “despreció” a la serie, se sabe que tanto él como el resto del elenco regresarán para la segunda temporada, misma que ni tiene fecha de inicio en sus grabaciones.

