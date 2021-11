¿Será James Bond? Revelan los planes de Tom Holland tras Spider-Man: No Way Home

Tom Holland está a un mes de ver el estreno de su última película con Marvel, Spider-Man: No Way Home, y ya tiene la mira su próximo proyecto, el dar vida al espía más famoso del cine, James Bond, según reveló un amigo cercano.

El coprotagonista de Spider-Man: No Way Home, Jacob Batalon, quien interpreta a Ned en la trilogía del Universo Cinematográfico de Marvel reveló que: "(Tom) Habla mucho de ser James Bond... mucho, mucho".

Esta semana, Tom Holland rompió en llanto por reacciones del tráiler de Spider-Man No Way Home, su despedida del MCU pero no se deja desanimar por ello, por lo que se está preparando para competir por el papel de Bond cuando sea momento de estrenar una nueva película.

Tom Holland está emocional por final de Spider-Man

Tom Holland reveló los retos y lo "tóxico" sobre ser Spiderman asegurando que está preparado y dispuesto a ayudar al siguiente actor en ser elegido para dar vida al superhéroe arácnido debido al "peso y responsabilidad" que viene con el papel.

“Cuando seleccionen a otro para reemplazarme, ya sea en un año o en cinco, me encargaré de enseñarle sobre las responsabilidades de ser Spider-Man [...] es absolutamente enorme. Cada vez que caminas fuera de esa puerta estás representando a Spider-Man”, explicó.

Sobre sus planes antes de que llegue el momento de ser mentor, Holland confirmó que desea ser Bond: "como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond. Entonces, ya sabes, solo estoy mostrando eso. Me veo bastante bien con un traje".

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

La tercera entrega de Marvel Studios y Sony con el Spiderman de Holland llegará a cines del mundo el próximo 17 de diciembre, en medio de rumores sobre el supuesto regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire y la participación confirmada de villanos de las sagas pasadas.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, Tom Holland reveló que 'Spider-Man No Way Home' será triste y emotiva, lo cual parece confirmarse en los dos tráilers oficiales que Marvel ha lanzado a un mes del estreno de la película.

