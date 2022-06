Secuela de Game of Thrones es confirmada por HBO Max ¿De qué tratará?

HBO Max esta haciéndole competencia a las plataformas de streaming, por lo que ahora parece que tiene la respuesta tras haber confirmado recientemente la serie live-action de este personaje.

Tal parece que el universo de dragones y reinos creado por George R. R. Martin no para de crecer dentro de los territorios de HBO Max, especialmente ahora que la plataforma streaming confirmó que ya está desarrollando una serie centrada en Jon Snow, convirtiéndose en la primera secuela de Game of Thrones.

Es por eso que a través de un artículo de The Hollywood Reporter se confirmó que Kit Harington está a bordo de este nuevo proyecto de la secuela de Game of Thrones, aún sin título y es que no es un secreto que muchas series comienzan como una idea, pero pocas llegan a concretarse.

Secuela de Game of Thrones es confirmada

Es por eso que se convertiría en la séptima producción basada en la obra de Martin desarrollada por HBO Max, momento este proyecto se encuentra en las primeras etapas, por lo que aún no se conoce la historia que podría seguir, la cantidad de episodios o la fecha de estreno.

Sin embargo, si de verdad deciden que esta sea una secuela podríamos tener de regreso a Maisie Williams como Arya Stark, Sophie Turner en el papel de Sansa Stark e incluso Gwendoline Christie retomando su poderoso personaje como Brienne of Tarth.

La nueva trama de la historia

Cabe destacar que HBO Max decidió dar un paso hacia al frente y confirmar su primera secuela de Game of Thrones con Jon Snow como su gran protagonista.

