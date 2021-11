Secuela de Daredevil podría esta en proceso

Parece cada vez más probable que Matt Murdock regrese pronto al Universo Cinematográfico de Marvel.

La mayoría considera que el personaje es un candado para aparecer en Spider-Man: No Way Home ( Brandon Davis de ComicBook.com incluso informó que Charlie Cox filmó escenas para el proyecto en enero pasado) y los rumores sugieren que podría aparecer en otro lugar en los meses para vienen en un mundo posterior a No Way Home .

Ahora, una cuenta de Twitter de seguimiento de primicia ha revelado una cuadrícula de casting que sugiere claramente que se está trabajando en una serie de Daredevil en solitario .

La cuadrícula es cortesía de @ RPK_News1, un scooper en línea conocido por publicar cuadrículas de casting similares e información de lanzamiento de avances.

Detalles sobre la supuesta serie de Daredevil

Habria nuevas noticias sobre Daredevil

En un tweet compartido el domingo, se reveló que una cuadrícula ha estado circulando en Hollywood insinuando que un proyecto de Daredevil se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

Por ahora, no está claro si el proyecto es una película y un programa de Disney +. Charlie Cox se ha mostrado tímido durante mucho tiempo con su posible participación en cualquier reimaginación de series o películas, incluso a la luz de los informes más recientes de nuevas apariciones en MCU.

"Mi respuesta es, 'Sin comentarios'. No sé qué va a pasar, realmente no lo sé ", dijo Cox anteriormente en un video de Forbes que se volvió viral en línea.

"Además, si existiera la posibilidad de que eso suceda en el futuro, no quiero decir algo que pueda poner en peligro esas posibilidades porque la gente de alto nivel en Marvel, tal vez ve estas cosas o escuche lo que digo y tal vez eso influya ", agregó.

"No lo sé. No tengo idea. Me encanta lo apasionados que son los fanáticos y me siento muy, muy, muy conmovido de que tantos de ellos se hayan conectado y hayan hecho oír sus voces sobre el deseo de que yo regrese". "

Spider-Man: No Way Home está programado para su lanzamiento el 17 de diciembre, mientras que las tres temporadas de Daredevil ahora se transmiten en Netflix. ¿Qué otros personajes de la familia Spidey crees que terminarán apareciendo en la próxima función? ¡Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios!

