Se revela el avance de Star Wars: Crimson Reign

El universo de Star Wars se ha expandido de manera significativa en los cómics, con historias que los fanáticos solo habían soñado con ver realizadas en acción en vivo y animación.

Esto incluye Crimson Reign, una nueva serie de cómics de cinco partes que seguirá las aventuras de Qi'ra (Emilia Clarke) como líder de la facción criminal Crimson Dawn.

La serie tiene lugar entre los eventos de The Empire Strikes Back y Return of the Jedi , y servirá como el segundo capítulo de una trilogía planificada de eventos cómicos de Star Wars, que por cierto, ha dado muchas sorpresas a sus fans, pues Hayden Christensen volverá a ser Darth Vader en Ahsoka.

El avance de Star Wars Crimson Reign

El avance del comic ha enamorado a los fans

Recientemente, Lucasfilm y Marvel Comics proporcionaron a los fanáticos una indicación de lo que eso implicará, compartiendo una vista previa de seis páginas de diciembre.Star Wars: Crimson Reign # 1.

Star Wars tiene sorpresas para los fans

En Crimson Reign # 1, descubre el nuevo objetivo del antiguo scrumrat en la era del Imperio. Entre sus nuevos aliados se encuentran Ren y sus caballeros, Ochi of Bestoon, e Imara Vex, quienes también aparecerán en el próximo juego Star Wars: Hunters .

"Significa mucho", dijo Clarke a principios de este año sobre el regreso del cómic de Qi'ra.

"Significa el mundo absoluto. Conozco su historia de fondo. Conozco su historia. Quizás la película no llegó allí, pero fue un gran honor y un privilegio ser parte de ese universo como actriz. Entonces, ver al personaje ser llevado al origen de todo, llevándolo a casa a la familia de esa manera, lo cimentó de alguna manera. No esperaba sentirme tan conmovido como estaba por eso ", dijo.

