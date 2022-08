Scooby-Doo eliminó escena que insinuaba que Daphne y Velma eran lesbianas

Fue en julio del 2020 cuando se confirmó que Velma era lesbiana.

Scooby-Doo se ha mantenido en el gusto del público desde su estreno en 1969, lo cual lo ha ayudado a convertirse en uno de los proyectos televisivos más exitosos del mundo. Sin embargo, muy pocas personas saben que Warner Bros. eliminó una escena de la película live action lanzada en 2002 que insinuaba un romance lésbico entre Velma y Daphne.

Recordemos que fue en junio del 2020 cuando Tony Cervone (productor de la serie animada Scooby-Doo! Misterios S.A.) y James Gunn (guionista de las dos películas live-action) confirmaron vía redes sociales que Velma era lesbiana y que en algunas ocasiones intentó ocultarlo relacionándose con Shaggy, esto debido a que en aquel entonces no era correcto.

Tony Cervone y James Gunn aseguran que Velma pertenece a la comunidad LGBT+.

“He dicho esto antes, pero Velma en Mystery Incorporated no es bisexual, ella es gay”, dijo Tony Cervone en un post de Instagram por motivo del Mes del Orgullo LGBT. Por su parte, James Gunn mencionó en Twitter que quería que Velma fuera “explícitamente homosexual” pero Warner Bros. lo impidió.

La escena que confirmaría el romance entre Velma y Daphne

Basándose en estas declaraciones, los cibernautas han querido recordar el día que el estudio Warner Bros. eliminó una escena de la película live action lanzada en 2002 debido a que insinuaba que entre Daphne y Velma había un romance lésbico, lo cual podría generar gran controversia en el público de aquel entonces.

De acuerdo a declaraciones de Sarah Michelle Gellar, quien dio vida a Daphne en el live action dirigido por Raja Gosnell y escrito por James Gunn, su personaje se daban un beso en la boca mientras “las almas se alineaban correctamente” pero al final esta escena se desechó y por ende no salió a la luz.

No obstante, hay una escena que podría confirmar la atracción que sentía Velma con Daphne. Con unas copas encima, la chica inteligente de suéter naranja ve entrar a su compañera al lobby del hotel y queda fascinada, por lo que se motiva a cantarle el tema ‘Can't Take My Eyes Off You’ de Frankie Valli frente a todos.

¿Dónde puedo ver Scooby-Doo?

HBO Max ofrece una gran variedad de títulos protagonizado por Shaggy, su mascota y sus amigos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, las aventuras de Scooby-Doo y sus amigos están disponibles de manera exclusiva en HBO Max. No obstante, otros filmes y series animadas también pueden ser disfrutados en alquiler y venta desde Prime Video.

