Sam Raimi revela porque aceptó ser el director de "Doctor Strange 2"

Sam Raimi regresará a la silla del director con "Doctor Strange 2" cuyo nombre oficial es "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tras la partida de Scott Derrickson después de pasar por una dificil lluvia de críticas por sus cintas anteriores.

El cineasta ha estado ocupando como productor de varias producciones debido las pobres reseñas de sus películas anteriores, "Drag Me to Hell" de 2009, "Oz the Great and Powerful" de 2013 y "Spider-Man 3" con Tobey Maguire.

Después de que Marvel eligió a Sam Raimi como director de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el cineasta ha dado una nueva entrevista sincerándose sobre su decisión de tomar el frente de una producción de esta magnitud.

Sam Raimi quería el reto del cine de superhéroes

Sam Raimi dirigió la primera trilogía de Spiderman

Raimi confesó que enfrentó algunas dificultades al tomar la decisión de dirigir la secuela de "Doctor Strange", pero el desafío lo motivó, en especial ante las especulaciones sobre si ‘Doctor Strange 2’ será una película de terror.

"No sabía que podría enfrentarlo de nuevo porque era muy horrible, después de haber sido el director de Spider-Man 3 [...] y pensé, 'Me pregunto si todavía podría hacerlo'. Son realmente exigentes, ese tipo de películas".

"Siempre me gustó mucho el personaje de Doctor Strange. No era mi favorito, pero estaba a la altura de los favoritos. Me encantó la primera película, pensé que [el director] Scott Derrickson hizo un trabajo maravilloso, un trabajo increíble", agregó.

"Entonces, dije, 'Sí'. Dejaron al personaje en un gran lugar. No pensé que estaría haciendo otra película de superhéroes. Simplemente sucedió ", explicó Raimi en su entrevista reciente con Collinder.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange en el multiverso de la locura?

Doctor Strange 2 se estrenará en el 2022

Muchas preguntas han rondado a la producción de Doctor Strange por ejemplo, ¿Wanda tendrá acento de Sokovia? pero la fecha de estreno de la cinta fue confirmada por Marvel este año, siendo el próximo 25 de marzo de 2022.

Como te compartimos en La Verdad Noticias anteriormente, Sam Raimi le ha dado otro giro a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", quien reveló que permitió cierta cantidad de improvisación en su set debido a su confianza en sus estrellas.

