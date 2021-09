Salma Hayek revela más detalles sobre Ajak, su personaje en The Eternals

Salma Hayek revela nuevos detalles sobre su personaje de The Eternals. La mexicana da vida a Ajak en la película de Marvel. El mundo ha puesto sus ojos en el próximo estreno del estudio después del éxito de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

The Eternals sigue a un grupo de extraterrestres inmortales en la Tierra desde hace milenios, pero han sido instruidos por sus creadores , los Celestiales, para que nunca interfieran con los humanos a menos que sus contrapartes malvadas, los Los desviados están involucrados.

En La Verdad Noticias, te revelamos todos los detalles confirmados sobre Ajak, el personaje de Salma Hayek en ‘Eternals’ de Marvel, pero ahora la actriz ha revelado otro dato de la adaptación live action del cómic.

Personaje de Salma Hayek en Eternals es estéril

Salma Hayek dará vida a un Ajax que no puede tener hijos

Mientras discutía cómo la directora Chloé Zhao quería "abordar el concepto de liderazgo desde la perspectiva de la maternidad", Hayek reveló que su personaje "no puede tener hijos". Lea más de lo que dijo a continuación:

"Chloé decidió abordar el concepto de liderazgo desde la perspectiva de la maternidad ... No soy madre. Soy un alien. No puedo tener hijos. Sin embargo, mi personaje solía ser un hombre en los cómics, ahora es una mujer", comenzó la actriz.

"Entonces, en lugar de simplemente cambiar el género, le propuse a [Zhao] traer realmente algo que sea muy específico para la feminidad", dijo la actriz sobre el dato diferente a la divertida verdad sobre su personaje que reveló Hayek anteriormente.

¿Quién es Ajax en Marvel?

Salma Hayek dará vida a Ajax en "The Eternals"

Ajak es el líder sabio y espiritual de la comunidad de Eternos modificados genéticamente en la Tierra que debido a un cambio de género será interpretado por la mexicana aunque Salma Hayek creía que Marvel le daría el papel de una abuelita en Eternals.

Los fanáticos ya sabían que Ajak fue cambiado de género para la película y en entrevistas pasadas, Salma Hayek ha hablado sobre cómo su personaje es la figura materna de facto del grupo.

