SERIES: Todo lo que sabemos del reboot de Pretty Little Liars

La sinopsis de Pretty Little Liars: Original Sin de HBO Max, un reboot de Pretty Little Liars, revela un misterio completamente nuevo e insinúa la existencia de una nueva A. Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias, a continuación.

Basado en la popular serie de libros del mismo nombre de Sara Shepard, Pretty Little Liars original fue un éxito para ABC Family cuando se estrenó en 2010. El programa de suspenso y misterio se centró en un grupo de chicas de secundaria que están atormentadas por una fuente misteriosa, conocida solo como A, que parece para conocer todos sus secretos más oscuros.

Los fanáticos se decepcionaron cuando la serie original terminó en 2017, después de siete temporadas. En respuesta, el elenco de Pretty Little Liars tuvo una reunión en línea para revivir un poco del furor del programa.

¿Cuándo se estrena Pretty Little Liars Original Sin?

Chandler Kinney y Maia Reficco protagonizarán nuevo reboot de HBO Max

En septiembre de 2020, Warner Bros.anunció el desarrollo de Pretty Little Liars: Original Sin, y poco después, HBO Max retomó el reboot aunque no se ha revelado una fecha de estreno para la nueva serie de la franquicia.

Roberto Aguirre-Sacasa productor del reboot de Petty Little Liars y creador de los enormemente populares, Riverdale y The Chilling Adventures of Sabrina está dando vida a la serie junto con Leslie Morgenstein y Gina Girolamo (Alloy Entertainment). Calhoon Bring será coproductor ejecutivo.

Ahora, Alex Zalben de Decider ha compartido una sinopsis en Twitter. Su publicación revela que Pretty Little Liars: Original Sin seguirá a un nuevo grupo de chicas adolescentes en una nueva ciudad que parecen estar enfrentando a un enemigo con tácticas familiares. Lea el tweet de Zalben junto con la sinopsis completa a continuación:

"Lisa Soper (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) se adjunta para dirigir los dos primeros episodios de la próxima serie. Los actores elegidos como dos de las nuevas Pequeñas mentirosas también se han revelado como Chandler Kinney (Arma letal) y Maia Reficco (Mashup de Kally)...

Los fanáticos ya están expresando sus esperanzas para Pretty Little Liars: Original Sin, aunque aún está por verse si esas esperanzas se cumplirán. Si bien no se ha confirmado la aparición de ninguno del elenco del programa original, el hecho de que el reinicio tenga lugar en el mismo universo indica que ciertamente es posible...

También podría significar que cualquier "serie de eventos trágicos" a los que se refiera la sinopsis puede vincularse de alguna manera con la serie original, o que este nuevo atormentador puede haber aprendido sus trucos de un A anterior".

Los reboots pasados de Pretty Little Liars

Serie original de ABC fue estrenada el 8 de junio de 2010

Este no es el primer programa nuevo que se lleva a cabo en el universo de Pretty Little Liars: Ravenswood y Pretty Little Liars: The Perfectionists fueron ambos derivados del original, pero ninguno disfrutó de su éxito y ambos fueron cancelados después de solo una temporada.

Sin embargo, esta versión más oscura de Pretty Little Liars de HBO Max podría tener éxito donde sus predecesoras fallaron gracias al cambio de tono de la serie que asemeja el programa original de la franquicia.

Según la descripción de la sinopsis del programa como "teñido de terror", parece probable que esta nueva toma sea aún más oscura que su versión anterior, y Aguirre-Sacasa y Calhoon Bring están bien versados en la creación de un drama adolescente oscuro y convincente.

Los espectadores de la serie original de Pretty Little Liars saben que la identidad de A nunca es sencilla, y con Aguirre-Sacasa y Calhoon Bring a la cabeza, Pretty Little Liars: Original Sin seguramente será un viaje espeluznante y sinuoso.

